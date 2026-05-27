Nejlepší přítel člověka? V Nebrasce střílel pes, žena dostala zásah brokovnicí

K celému incidentu došlo ve městě Scottsbluff, kde byla policejní hlídka přivolána k místní večerce poté, co svědci nahlásili hlasitý výstřel z brokovnice. Podle původních informací panovaly na místě obavy z ozbrojeného přepadení nebo útoku.
Po příjezdu policisté objevili zaparkovaný vůz, který měl zřetelně poškozené dveře od munice. Nedaleko od vozu se nacházela zraněná žena, kterou do paže zasáhl brok z brokovnice. Zraněná kolemjdoucí byla okamžitě převezena do nejbližší nemocnice, kde lékaři potvrdili, že její zranění naštěstí nejsou vážná.
Následné vyšetřování však přineslo naprosto nečekané vysvětlení. Ukázalo se, že majitel vozidla nechal na zadním sedadle svého psa. V momentě, kdy auto zastavilo u obchodu, pes začal na zadním sedadle neklidně přecházet.
Během tohoto pohybu nešťastnou náhodou šlápl na spoušť nabité brokovnice, která byla uvnitř vozu volně položená. Zbraň měla v komoře ostrý náboj, okamžitě vystřelila, prorazila dveře auta a zasáhla nic netušící ženu venku.
O tomto neobvyklém případu původně informoval britský deník The Guardian s odvoláním na lokální zpravodajskou stanici KNOP News 2.
Vyšetřovatelé upozornili, že bez ohledu na kuriózní a absurdní podtext situace se majitel zvířete i zbraně dopustil závažného přestupku. V celém státě Nebraska je totiž striktně nelegální řídit vozidlo nebo cestovat s jakoukoliv nabitou brokovnicí.