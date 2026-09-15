Armádě USA došly zásoby munice. Zpráva Pentagonu popírá Trumpovo tvrzení

V období od 28. února do 30. června odhadované náklady na vojenskou operaci nazvanou Epická zuřivost činily 33,4 miliardy dolarů (703,1 miliardy korun), z čehož 22,3 miliardy dolarů (469,4 miliardy korun) připadá na spotřebovanou munici, stojí v první povinné zprávě generálního inspektora o válce s Íránem určené Kongresu.
„Spotřeba munice na operaci Epická zuřivost vyústila v nedostatky ve strategických zásobách a odhalila omezené průmyslové kapacity při jejich doplňování,“ uvádí zpráva.
|
Trump popřel nedostatek munice. Hrozí dlouhým vězením těm, kdo tvrdí opak
Pentagon podle ní zefektivňuje proces zadávání zakázek a snaží se zkrátit lhůty pro vytváření zásob klíčových materiálů, komponentů a vybrané munice. Rozšíření výrobních kapacit však vyžaduje „značnou dobu na přípravu“, stojí v dokumentu.
Trump obavy z vyčerpání střeliva během války s Íránem, kterou USA s Izraelem rozpoutaly na konci února, opakovaně zlehčuje. Uvedl například, že USA disponují „prakticky neomezeným“ množstvím munice. V pondělí na sociální síti Truth Social napsal, že země produkuje „více vynikajících a elitních zbraní než kdykoliv v naší historii“.
|
Trump: Jsem dostatečná pojistka proti nevyzpytatelné umělé inteligenci
Americká armáda od začátku války s Íránem na konci února vyčerpala téměř 80 procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD a přibližně polovinu raket pro systém Patriot, informovala v srpnu stanice CNN. Washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) odhaduje, že USA před začátkem války s Íránem disponovaly přibližně 2 200 střelami pro dvě nejmodernější varianty systému Patriot a 452 raketami pro THAAD.