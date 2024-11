Zdravá strava ohrožuje USA. Nedostatek jódu může vést k poklesu IQ u dětí

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Velké části USA se před sto lety říkalo pásmo strumy kvůli tomu, že spousta dětí měla na krku vole. A nebylo to jen v Americe: v Anglii to bylo podobně běžné, takže dokonce vznikl termín „derbyshirský krk“. Teď se to v době zdravých jídelníčků, posedlostí wellness a péče o tělo a moderní výživu paradoxně vrací. A je to právě kvůli těmto trendům.