Američané přenechají dvě velitelské pozice v NATO Evropě, jednu si zase vezmou

Spojené státy přenechají dva z významných velitelských postů v rámci Severoatlantické aliance evropským představitelům. Jedná se o velitelství italské Neapoli a v Norfolku v americkém státě Virginia. Krok odpovídá požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země převzaly větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost.
V pondělí o přenechání postů píše agentura AFP s odvoláním na diplomatické zdroje. Washington podle ní předá Itálii velení Velitelství spojeneckých sil NATO v Neapoli (JFC Naples), jež má na starosti jižní oblast Aliance. Velká Británie zase převezme Velitelství spojeneckých sil NATO v Norfolku (JFC Norfolk), odpovědné za severní křídlo.

Americké síly naopak budou nově velet Spojeneckému námořnímu velitelství (MARCOM) v Northwoodu v Británii. Změny budou zavedeny nejdříve za několik měsíců, sdělili AFP dva diplomaté z NATO pod podmínkou zachování anonymity. „Je to dobrá známka toho, že dochází k přenesení odpovědnosti v praxi,“ řekl jeden ze zdrojů.

Grónská krize zažehnána? Trump ustoupil od cel pro Evropu, chce spolupráci s NATO

Spojené státy v NATO hrají ústřední roli od vzniku Aliance v roce 1949. Nyní budou mít centrální velení nad třemi složkami NATO, a to nad pozemními silami (LANDCOM), námořními silami (MARCOM) a leteckými silami (AIRCOM).

Rovněž si uchovávají velení nad Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), což je strategická pozice, kterou od založení Aliance zastává občan USA. Spíše politický post generálního tajemníka tradičně zastává Evropan.

