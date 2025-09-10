Jsme při vás, budeme bránit každou část NATO, ujišťují USA. Trump situaci sleduje

Spojené státy v době narušení vzdušného prostoru Polska stojí po boku spojenců ze Severoatlantické aliance a budou bránit každou část aliančního území. Uvedl to americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Prezident Donald Trump zprávy z Polska sleduje a chce ještě dnes hovořit s polským protějškem Karolem Nawrockým, sdělil Bílý dům.
Polský premiér Donald Tusk ve středu ráno oznámil, že vzdušný prostor jeho země v noci narušil velký počet ruských dronů. Zasahovaly proti nim polské i spojenecké letouny.

Ruské ministerstvo obrany k událostem uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu z noci neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku. S Varšavou je nicméně připravené o tomto tématu jednat.

Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, jsme připraveni jednat, uvedlo Rusko

Polsko v souvislosti s dronovým incidentem požádalo o aktivaci článku čtyři Severoatlantické smlouvy, který předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli členské země. Tusk zdůraznil, že Varšava potřebuje větší podporu od spojenců a více než pouhá vyjádření solidarity.

