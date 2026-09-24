Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

USA se v Evropě méně angažují, kontinent přebírá víc odpovědnosti, řekl velitel NATO

Autor: ,
  17:54
Američtí a slovenští vojáci se účastní cvičení Powerful Word 2026 ve vojenském...

Američtí a slovenští vojáci se účastní cvičení Powerful Word 2026 ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. (24. září 2026). | foto: CTK / Perina LudekČTK

Vojenské cvičení pod vedením USA „Combined Resolve“ v německém Hohenfelsu (30....
Generální tajemník NATO Mark Rutte a americký ministr obrany Pete Hegseth (18....
Americká dronová jednotka z řad příslušníku 173. výsadkové brigády na cvičení...
Americký prezident Donald Trump se v Bílém domě setkal s generálním tajemníkem...
22 fotografií
Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci, zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Ve čtvrtek to řekl vrchní velitel aliančních sil v Evropě Alexus Grynkewich. NATO podle něj zároveň posiluje sdílení informací a zpravodajství v reakci na hybridní útoky.

„Vzhledem k rozsahu hrozeb pro alianci jsme v těchto dnech všichni země východního křídla (NATO),“ uvedl dále americký generál. „Vláda USA vyjádřila neotřesitelný závazek vůči článku pět aliance, který útok na jednoho člena NATO považuje za útok proti všem,“ uvedl dále.

Rusko si musí uvědomit, že NATO má nad ním převahu, vzkazuje polský generál

Dánské zpravodajské hodnocení ruských hrozeb je podle něj „docela vyvážené“. Dánská vojenská zpravodajská služba (FE) ve čtvrtek v aktuálním hodnocení hrozeb uvedla, že Rusko bude v příštích měsících eskalovat hybridní válku. Ruská invaze do některé ze zemí NATO není vyloučená, ale je nepravděpodobná, uvedla zpravodajská služba.

Hybridní válka a sabotáže na evropské půdě si získaly novou pozornost poté, co Německo nedávno obvinilo Rusko z pokusu o útok dronem na letiště Lipsko/Halle, což vedlo členské státy Evropské unie k výzvě k novým sankcím proti Rusku.

Až přiletí eurošáhed. Evropští generálové plánují údery v hloubi Ruska

O možnosti ruského útoku na území aliance v řádu měsíců se o víkendu v rozhovoru s britským listem The Guardian zmínil šéf české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Český prezident Petr Pavel poté vyslovil domněnku, že nejde o riziko přímého útoku Ruska na NATO.

Rusko by se však podle něj mohlo uchýlit k „hybridnímu útoku většího rozsahu, který může mít podobu kybernetického útoku nebo nějaké podvratné akce se zaměřením na narušení běžného života“.

Na obranu jde maximum možného, odmítá Babiš kritiku z USA. Obvinil minulou vládu

Polský premiér Donald Tusk nedávno v parlamentu řekl, že Rusko podle polských zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, aby dokázalo, že článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně je spíše teoretické než praktické ustanovení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Poslanci jednali o zmrazení svých platů. Opozice vetovala zrychlené schválení

Přímý přenos
Předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD a šéfka poslanců ANO Taťána Malá na...

Návrh koalice na zmrazení platů politiků do roku 2030 prošel prvním čtením ve Sněmovně. Diskuse se o něm téměř nevedla. Nyní návrh projedná ústavně-právní výbor Sněmovny. Jménem opozice vetovala...

24. září 2026  5:52,  aktualizováno  17:58

Poslanci podpořili růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO na schůzi Sněmovny (11. září 2026)

Změny pravidel penzijního spoření, které poslanci projednali v prvním čtení, mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení...

24. září 2026  17:40,  aktualizováno  17:55

USA se v Evropě méně angažují, kontinent přebírá víc odpovědnosti, řekl velitel NATO

Američtí a slovenští vojáci se účastní cvičení Powerful Word 2026 ve vojenském...

Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci, zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Ve čtvrtek to řekl vrchní velitel...

24. září 2026  17:54

Vězně na útěku zmohla jedenáctihodinová tůra, rád se pak svezl s policisty

ilustrační snímek

Útěk padesátiletého vězně domů z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem mu nevyšel podle představ. Kvůli obavám z policejních kontrol se držel lesních cest, několikrát zabloudil a po jedenácti...

24. září 2026  17:47

Opravili jsme tisíce prken, strop malovali poslepu, říká šéf obnovy Průmyslového paláce

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026

Vizuálně návrat k roku 1891, ale technicky odpovídající standardům moderní doby. Právě takový je podle vedoucího rekonstrukce Davida Čecha znovuotevřený Průmyslový palác. V rozhovoru pro iDNES.cz...

24. září 2026  17:30

Pentagon řeší, jak se do Číny dostaly díly F-35. O ničem nevíme, tvrdí Peking

Pilot stíhačky F-35 Královského australského letectva zdraví diváky na letecké...

Pentagon prověřuje, jak se v Čínou spravovaném Hongkongu ocitly součástky nejmodernějšího amerického stíhacího letounu. O případu ve středu informovala agentura Bloomberg, podle které Čína získala...

24. září 2026  17:25

Na D4 narazilo auto do svodidla a skončilo na střeše. Jeden mrtvý, dva zranění

Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný...

Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha-západ ve čtvrtek odpoledne uzavřela nehoda osobního auta, které v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu. Auto skončilo na střeše....

24. září 2026  17:17,  aktualizováno  17:24

Soudce zvrátil Trumpův zákaz. Reportéry ale do Bílého domu stejně nepustili

Americký prezident Donald Trump hovoří na jižním trávníku Bílého domu ve...

Federální soudce nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN a MS NOW a zpravodajského portálu Politico přístup do Bílého domu. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět...

24. září 2026  8:08,  aktualizováno  17:16

Vyhrál už podruhé. Čtenář z Písku získal 10 tisíc na pobyt, zkuste štěstí i vy

Výherce soutěže Michal Bodnár

Zpráva o výhře luxusního podzimního pobytu od portálu Travelking zastihla Michala Bodnára zcela nečekaně. Podle svých slov chvíli ani nevěděl, kde vlastně vyhrál. S rodinou se teď těší do hor. O...

24. září 2026  17:06

Trváme na tom, že náměstí má být zklidněné od aut, říká lídr STAN a OPB Chovanec

Pokud se Občané pro Budějovice (OPB) se STAN dostanou po volbách do vedení...

Chtějí rozšířit počet mandátů ze stávajících šesti, pokukují až po deseti. Takový cíl si stanovili pro letošní komunální volby Občané pro Budějovice (OPB), kteří kandidují se Starosty. S jejich...

24. září 2026  16:58

Evropu znepokojuje britský plán na propuštění vězňů. Skončí u nás, bojí se

Premium
Britské vězení HMP Wandsworth patří k nejvíce přeplněným v zemi. (5. srpna 2026)

Velká Británie hodlá řešit své potíže s přeplněnými věznicemi propuštěním některých vězňů. Plánovaný krok už tam vzbudil kritiku, znepokojení vyjadřují i státy Evropské unie. Británie hodlá vězně...

24. září 2026  16:56

Pavel završuje pracovní cestu po USA v Nebrasce. Dostal dýmku míru

Pavel během návštěvy Národní gardy Nebrasky. (24. září 2026)

Od naší zpravodajky v USA Prezident Petr Pavel tráví poslední den své pracovní cesty po Spojených státech v Nebrasce. V Lincolnu navštívil tamní Národní gardu, se kterou česká armáda spolupracuje více než třicet let. Od...

24. září 2026  16:01,  aktualizováno  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde