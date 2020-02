USA podepisují mír s Tálibánem. Afghánistán opustí se spojenci do 14 měsíců

Vojáci Spojených států a dalších zemí Severoatlantické aliance se do 14 měsíců zcela stáhnou z Afghánistánu, mezitím do 135 dní poklesne počet amerických vojáků v zemi na 8 600. V sobotu to ve společném prohlášení oznámily vlády USA a Afghánistánu.