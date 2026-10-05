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Zbraně, laserové pasti a kvantové radary. Válka o vesmír nutí NASA měnit pravidla

Tomáš Ratner

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Výzkumník John Callas popisuje model vozítka Perseverance, které operuje na Marsu. (22. září 2026) | foto: Tomáš Ratner, iDNES.cz

Od našeho zpravodaje v USA - Nedávné oznámení Spojených států, že na oběžné dráze mají zbraně, experty nepřekvapilo. Vesmír se stal militarizovanou zónou plnou špionážních manévrů a rušiček. Zatímco Pentagon se chystá na případný vesmírný konflikt s Ruskem a Čínou, inženýři z laboratoře NASA JPL pracují na technologiích, které mohou vesmírné systémy udělat odolnějšími. Redakce iDNES.cz měla možnost do jejich laboratoří nahlédnout a zjistit, jaké inovace chystají.

Bývalý náměstek amerického ministerstva obrany pro vesmírnou politiku Doug Loverro o nasazení zbraní na oběžné dráze mluví jako o „nejhůře střeženém tajemstvím na světě“. Podle expertů však pravděpodobně nejde o klasické „kinetické“ zbraně, které by satelity rozstřílely, ale o vysoce sofistikované platformy.

Magazín Scientific American upozorňuje na techniku RPO (Rendezvous and Proximity Operations). Může jít o situaci, kdy se jeden satelit nepozorovaně přiblíží k jinému, aby zblízka rušil jeho komunikaci, zablokoval optiku, nebo ho pomocí robotické paže rovnou odstrčil z oběžné dráhy. Podobné manévry v posledních letech aktivně testují nejen USA, ale také Čína a Rusko.

Strach ze zbraní a elektronického rušení je namístě i proto, že moderní civilní satelity pracují s přesností, kterou může rozhodit sebemenší zásah.

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