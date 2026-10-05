Zbraně, laserové pasti a kvantové radary. Válka o vesmír nutí NASA měnit pravidla

Bývalý náměstek amerického ministerstva obrany pro vesmírnou politiku Doug Loverro o nasazení zbraní na oběžné dráze mluví jako o „nejhůře střeženém tajemstvím na světě“. Podle expertů však pravděpodobně nejde o klasické „kinetické“ zbraně, které by satelity rozstřílely, ale o vysoce sofistikované platformy.
Magazín Scientific American upozorňuje na techniku RPO (Rendezvous and Proximity Operations). Může jít o situaci, kdy se jeden satelit nepozorovaně přiblíží k jinému, aby zblízka rušil jeho komunikaci, zablokoval optiku, nebo ho pomocí robotické paže rovnou odstrčil z oběžné dráhy. Podobné manévry v posledních letech aktivně testují nejen USA, ale také Čína a Rusko.
Strach ze zbraní a elektronického rušení je namístě i proto, že moderní civilní satelity pracují s přesností, kterou může rozhodit sebemenší zásah.