Mariňáci chtějí nové obojživelné vozy, jenže mají problém s většími vlnami

Americká námořní pěchota testuje nová obojživelná bojová vozidla, která měla nahradit ta stávající z dob vietnamské války. Tento týden se však dostala do potíží. U pobřeží jižní Kalifornie se kvůli vysokým vlnám jedno převrátilo na bok a druhé se stalo nepojízdným. Do konce vyšetřování se tak tato vozidla do vody nevrátí.