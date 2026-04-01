„Je to papírový tygr a Putin to ví taky.“ Trump silně zvažuje stažení z NATO

„Ale ano, řekl bych, že je to mimo jakoukoli další úvahu,“ odpověděl Trump na otázku, zda by po konfliktu přehodnotil členství USA v alianci. „Nikdy jsem nebyl nakloněn NATO. Vždycky jsem věděl, že je to papírový tygr – a mimochodem Putin to ví také.“
Podle The Telegraphu jde o dosud nejsilnější signál, že Bílý dům již nepovažuje Evropu za spolehlivého obranného partnera poté, co evropští i asijští spojenci odmítli jeho požadavek vyslat válečné lodě k znovuotevření Hormuzského průlivu.
Klíčovou námořní cestu zablokoval Írán v reakci na americké a izraelské útoky, které pokračují pátým týdnem. Za normální situace tudy převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).
Podle Trumpa bylo „těžké uvěřit“, že spojenci se nepřidali na jeho stranu. „Já jsem na tom hodně netrval, jen si myslím, že by to mělo být automatické,“ řekl. Dodal, že USA vždycky automaticky byly na straně svých partnerů, včetně co se týče Ukrajiny.
„Ukrajina nebyla náš problém. Byl to test a byli jsme tu pro ně a vždy pro ně budeme. Oni tu nebyli pro nás,“ zdůraznil. Evropské země ovšem mimo jiné namítají, že se války neúčastní a že s nimi USA, spojenec v NATO, zahájení úderů v únoru ani nekonzultovaly.
Kongres v roce 2023 za vlády Trumpova předchůdce Joea Bidena v rámci návrhu zákona o obranné politice (NDAA) přijal opatření zakazující americkému prezidentovi jednostranně, tedy bez souhlasu Kongresu, opustit Severoatlantickou alianci.
Jedním ze dvou senátorů, kteří tehdy opatření prosadili, byl nynější šéf americké diplomacie Marco Rubio. V roli senátora o přijetí opatření o zákazu jednostranného opuštění NATO na základě jednostranného rozhodnutí prezidenta zasadil spolu s demokratickým senátorem Timem Kainem. Opatření podle nich prokazovalo „americkou podporu alianci, která je základním kamenem (americké) národní bezpečnosti“ a „dává silný signál autoritářským režimům po celém světě, že svobodný svět zůstává jednotný“.
Po válce s Íránem budeme muset přehodnotit vztahy s NATO, prohlásil Rubio
Sám Rubio prohlásil, že Spojené státy budou muset po skončení současné války proti Íránu přehodnotit své vztahy s NATO. Podle něj Amerika pouze brání Evropu, zatímco když USA potřebují pomoc, „odepřou nám práva na využívání základen a odepřou nám i právo a přelety“. Trump uvedl, že je za Rubiův komentář rád.
Trump americké členství v NATO kritizoval i ve svém prvním funkčním období. V roce 2018 například zpochybnil klíčový článek pět smlouvy o společné obraně, když se ptal, zda by se USA měly podílet na obraně malého státu jako Černá Hora, která je tisíce kilometrů daleko. Už v roce 2000 Trump ve své knize „The America We Deserve“ (Amerika, kterou si zasloužíme) napsal, že „stáhnout se z Evropy by zemi zachránilo ročně miliony dolarů“.