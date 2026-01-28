USA propustily dva členy ruské posádky zadrženého tankeru, oznámila Moskva

  18:39
Ruská diplomacie ve středu oznámila, že dva ruští členové posádky ropného tankeru Marinera, který začátkem ledna zadržely americké síly v severním Atlantiku, byli propuštěni a jsou na cestě do Ruska. „Dva ruští námořníci byli propuštěni a jsou na cestě domů do Ruska,“ uvedla podle ruských tiskových agentur mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Mluvčí ruské diplomacie už 9. ledna uvítala rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa propustit ruské členy posádky tankeru Marinera, kterého se americké síly zmocnily o dva dny dříve v severním Atlantiku.

Tanker plující pod ruskou vlajkou se podle USA vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely. „Vítáme toto rozhodnutí a vyjadřujeme vděčnost americkému vedení,“ uvedla tehdy Zacharovová.

Ještě před dvěma dny si ale náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov postěžoval ruským médiím, že Američané dosud svůj slib propustit námořníky z posádky tankeru Marinera nesplnili.

USA obsadily naháněný tanker. Rusko marně vyslalo ponorku, mluví o pirátství

Týden po zadržení se plavidlo nacházelo severně od Skotska. Londýn poté potvrdil, že vstoupilo do britských teritoriálních vod, „aby doplnilo zásoby nezbytných potřeb“, napsala AFP. Podle vládního zdroje 26 z 28 členů posádky vystoupilo na britskou půdu a bylo zkontrolováno imigračními úřady, než mohlo pokračovat v cestě.

Britská vláda následně odmítla potvrdit informace, které poskytla skotská generální prokurátorka o osudu kapitána a jeho prvního důstojníka. „Kapitán a první důstojník se nyní nacházejí na palubě lodi americké pobřežní stráže a opustili vody Spojeného království,“ uvedla prokurátorka Ruth Charterisová, kterou citovala agentura PA.

„Američané vycítili naši slabost.“ Rusové koušou zabavení tankeru v Atlantiku

Americký zásah

Složky amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) s podporou americké armády tanker Marinera, dříve známý jako Bella 1, zadržely 7. ledna po více než dvoutýdenním pronásledování, a to v době, kdy se v jeho v blízkosti podle amerických činitelů nacházela ruská vojenská plavidla včetně ponorky. Ke střetu mezi americkými a ruskými silami však nedošlo.

Moskva v reakci na zásah vůči plavidlu, které se teprve nedávno objevilo v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři, uvedla, že žádný stát nemá právo používat sílu vůči lodím zaregistrovaným v jurisdikci jiných států.

Ruský ropný tanker zadržený Francouzi v sobotu nuceně zakotví v Marseille

Ruský senátor Andrej Klišas americkou akci označil za „otevřené pirátství“. Místopředseda branného výboru ruské sněmovny Alexej Žuravljov dokonce vyzval k odvetě sahající až k potopení amerických plavidel.

Spojené státy zajaly několik tankerů, které jsou podle médií součástí takzvaných stínových flotil, nelegálně přepravujících ropu ze sankcionovaných zemí, jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela.

Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025)
USA se zmocnily pronásledovaného tankeru. I když Rusko vyslalo ponorku
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru plujícího po ruskou vlajkou, který déle než dva týdny pronásledovaly. (7. ledna 2026
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru plujícího po ruskou vlajkou, který déle než dva týdny pronásledovaly. (7. ledna 2026
13 fotografií
Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Ursula navlékla indické sako. Ukázala Trumpovi, že taky umí dělat byznys

Premium
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na vojenské přehlídce v...

Trumpova Amerika je příliš nevypočitatelná, a její dlouholetí spojenci proto usilovně hledají nové obchodní partnery. Zatímco Kanada se na osekání cel předběžně dohodla s Čínou, Evropa tento týden...

28. ledna 2026

Exministr Rakušan ani napodruhé neuspěl v tajné volbě místopředsedy Sněmovny

Přímý přenos
Poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny projednají přerozdělení finančních...

Poslanci v tajné volbě nezvolili předsedu STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny, i když neměl žádného protikandidáta. Neuspěl tak ani napodruhé, poprvé ve Sněmovně neuspěl před dvěma týdny....

28. ledna 2026,  aktualizováno  18:53

GLOSA: Nový den, nová Trumpova diagnóza. Je užitečné, když vás občas mají za šílence?

Premium
Zleva slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, slovenský premiér Robert Fico,...

Po skoroválce USA s Evropany o Grónsko přišel nový trhák, duševní a neurologická diagnóza Donalda Trumpa. Naposledy měl zrovna alzheimera a také slovenský premiér Robert Fico říkal, že když ho onehdá...

28. ledna 2026

Býk zranil dva dospělé a dítě. Ti mu přitom zrovna pomohli z nesnází

Býk Bohdan, který byl předlohou pro kovovou sochu v nadživotní velikosti od...

Složky zdravotnické záchranné služby a policie ve středu vyjížděly do Spáleného Poříčí na Plzeňsku, kde býk napadl a zranil tři lidi, z toho jedno dítě. Podle mluvčí plzeňské záchranné služby...

28. ledna 2026  17:45

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, střídá ho Kočí Palkovská

Nová primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská po zvolení. (28. ledna 2026)

Havířov má novou primátorku. Většina zastupitelů na mimořádném jednání odvolala primátora Ondřeje Baránka a do čela poté odhlasovala dosavadní radní Ivetu Kočí Palkovskou. Politik s pozastaveným...

28. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  17:43

Macinka zatím nezpřísnil kontrolu ruských diplomatů v Česku. To musí vláda, brání se

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka zatím nezpřísnil pravidla pro cestování ruských diplomatů v schengenském prostoru, i když předchozí vláda nedávno prosadila v EU v rámci protiruských...

28. ledna 2026  10:40,  aktualizováno  17:42

Do penze v 65 letech a vyšší valorizace. Juchelka chystá důchodovou novelu

Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí před zasedáním vlády. (5. ledna...

Ministerstvo práce připraví v brzké době návrh důchodové novely se zastropováním penzijního věku na 65 letech, návratem k valorizaci o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny, s navyšováním...

28. ledna 2026  15:57,  aktualizováno  17:20

O Pavlovi na summitu NATO se nerozhodlo, řekli Macinka i Okamura. Chtějí ale Babiše

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Jestli pojede prezident Petr Pavel na červencový summit NATO není podle zástupců vládní koalice jasné. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) uvedl, že proces přípravy je v plném proudu a...

28. ledna 2026  17:18

Média bojují samoregulací i za svoje lepší postavení vůči velkým online platformám

Zástupci oborových asociací podepsali memorandum k desateru, které napomůže k...

Mediální domy a novinářské organizace ve středu podepsaly memorandum o dodržování tzv. samoregulačního desatera. Jeho hlavním cílem je vytvoření jednotného samoregulačního mechanismu a zlepšení...

28. ledna 2026  16:53

Dvanáct na jednoho. Mladíka museli po bitce operovat, policie žádá o pomoc

Policisté hledají několik lidí kvůli napadení před restaurací v Teplicích, k...

Tepličtí policisté dál vyšetřují napadení, k němuž došlo loni v listopadu u místní restaurace. Skupina asi dvanácti lidí tam podle vyšetřování zbila osmnáctiletého mladíka tak, že skončil na...

28. ledna 2026  16:46

Starosta Minneapolisu si hraje s ohněm, řekl Trump. Zásah povede „pohraniční car“

Minneapolis odmítá vymáhání federálních imigračních zákonů, Trump viní starostu...

Starosta Minneapolisu Jacob Frey svými prohlášeními porušuje zákon a zahrává si s ohněm, napsal ve středu americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Trump reagoval na...

28. ledna 2026  16:44

