Mluvčí ruské diplomacie už 9. ledna uvítala rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa propustit ruské členy posádky tankeru Marinera, kterého se americké síly zmocnily o dva dny dříve v severním Atlantiku.
Tanker plující pod ruskou vlajkou se podle USA vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely. „Vítáme toto rozhodnutí a vyjadřujeme vděčnost americkému vedení,“ uvedla tehdy Zacharovová.
Ještě před dvěma dny si ale náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov postěžoval ruským médiím, že Američané dosud svůj slib propustit námořníky z posádky tankeru Marinera nesplnili.
Týden po zadržení se plavidlo nacházelo severně od Skotska. Londýn poté potvrdil, že vstoupilo do britských teritoriálních vod, „aby doplnilo zásoby nezbytných potřeb“, napsala AFP. Podle vládního zdroje 26 z 28 členů posádky vystoupilo na britskou půdu a bylo zkontrolováno imigračními úřady, než mohlo pokračovat v cestě.
Britská vláda následně odmítla potvrdit informace, které poskytla skotská generální prokurátorka o osudu kapitána a jeho prvního důstojníka. „Kapitán a první důstojník se nyní nacházejí na palubě lodi americké pobřežní stráže a opustili vody Spojeného království,“ uvedla prokurátorka Ruth Charterisová, kterou citovala agentura PA.
Americký zásah
Složky amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) s podporou americké armády tanker Marinera, dříve známý jako Bella 1, zadržely 7. ledna po více než dvoutýdenním pronásledování, a to v době, kdy se v jeho v blízkosti podle amerických činitelů nacházela ruská vojenská plavidla včetně ponorky. Ke střetu mezi americkými a ruskými silami však nedošlo.
Moskva v reakci na zásah vůči plavidlu, které se teprve nedávno objevilo v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři, uvedla, že žádný stát nemá právo používat sílu vůči lodím zaregistrovaným v jurisdikci jiných států.
Ruský senátor Andrej Klišas americkou akci označil za „otevřené pirátství“. Místopředseda branného výboru ruské sněmovny Alexej Žuravljov dokonce vyzval k odvetě sahající až k potopení amerických plavidel.
Spojené státy zajaly několik tankerů, které jsou podle médií součástí takzvaných stínových flotil, nelegálně přepravujících ropu ze sankcionovaných zemí, jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela.