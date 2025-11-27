USA mohou v Karibiku dočasně využívat letiště a základnu Dominikánské republiky

  7:45
Dominikánská republika ve středu oznámila, že povolila americké vládě dočasně využívat letiště a leteckou základnu karibské země k tomu, aby jí pomohla v boji proti obchodu s drogami. Informovala o tom agentura AP. Útoky USA proti lodím údajně přepravujícím drogy si od září vyžádaly nejméně 83 obětí.
Americký prezident Donald Trump tradičně před Dnem díkůvzdání omilostnil dva...

Americký prezident Donald Trump tradičně před Dnem díkůvzdání omilostnil dva krocany. (25. listopadu 2025) | foto: AP

Venezuelští vojáci provádějí inspekci ruského protiletadlového systému BUK....
Prezident ostrova Luis Abinader uvedl, že Spojené státy mohou po omezenou dobu doplňovat palivo do letadel a přepravovat vybavení a technický personál v určitých oblastech na letecké základně San Isidro a mezinárodním letišti Las Américas. Obě se nacházejí nedaleko hlavního města Santo Domingo v jihovýchodní části země.

„Rozsah dohody je technický, omezený a dočasný. Účel je jasný: posílit letecký a námořní ochranný kruh udržovaný našimi ozbrojenými silami, což je rozhodující posílení, které zabrání vstupu narkotik a zasadí rozhodnější ránu mezinárodnímu organizovanému zločinu,“ uvedl prezident.

Americké manévry v Karibiku. Opusťte Venezuelu co nejdřív, žádá Čechy ministerstvo

Abinader toto prohlášení učinil po boku amerického ministra obrany Petea Hegsetha, který měl v plánu se setkat mimo jiné i se svým dominikánským protějškem Carlosem Onofrem. Hegseth řekl, že Spojené státy budou respektovat suverenitu a zákony karibské země, zatímco se američtí vojáci a letadla připravují na nasazení v této ostrovní republice. Další podrobnosti ale neposkytl.

V prohlášení prezidentovy kanceláře se píše, že několik tankovacích letadel KC-135 by krom jiného pomáhaly s doplňováním paliva letadlům z partnerských zemí, díky čemuž by se zajistilo „nepřetržité monitorování, odhalování a sledování ověřených nelegálních pašeráckých aktivit“. Nákladní letadla C-130 Hercules by pak usnadňovala leteckou zdravotnickou evakuaci, hašení požárů nebo pomoc při katastrofách.

Dominikánská republika podle Abinadera za posledních pět zabavila téměř desetkrát více drog ročně, než tomu bylo v předchozím desetiletí, a to díky úzké spolupráci se Spojenými státy. Obchod s drogami je podle něj hrozbou, které nemůže žádná země čelit bez spojenců. Hegseth jej pochválil s tím, že republika chápe, jak je důležité se postavit narkoteroristům.

Trump má zelenou k útoku na Venezuelu. Maduro shání rakety v Moskvě a Pekingu

Jde o první významnou dohodu, kterou USA uzavřely s karibskou zemí v rámci hledání spojenců na podporu svých útoků proti lodím, které Spojené státy podezřívají z pašování drog v regionu i mimo něj.

Hegsethova návštěva přichází den poté, co se hlavní vojenský poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Daniel Caine setkal s premiérkou Trinidadu a Tobaga Kamlou Persadovou-Bissessarovou. Ta uvedla, že její země nebyla požádána, aby sloužila jako základna pro jakýkoliv útok proti nedaleké Venezuele. Na tu Spojené státy vyvíjejí zvýšený vojenský tlak, především pak na prezidenta jihoamerické země Nicoláse Madura, aby odstoupil z funkce. Jeho vláda naopak tvrdí, že Washington chystá proti Venezuele agresi.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Inferno v Hongkongu. Hoří sedm výškových budov, nejméně 44 lidí zahynulo

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města. Plameny zachvátily rozsáhlý bytový komplex, kde zatím zemřelo nejméně 44 lidí a desítky se pohřešují....

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 7:52

Dovolená na Mauriciu čeká na výherce. Soutěž o pobyty za 400 tisíc brzy končí

Pláž Le Morne na ostrově Mauricius

Láká vás exotický Mauricius? Tuto destinaci mají na dosah noví předplatitelé iDNES Premium. Šťastlivci, kteří se podívají do Istanbulu, na Maltu či do Dubaje byli již vylosováni. Stačí si pořídit...

6. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  27. 11. 7:49

Seriál Stranger Things skolil Netflix. Tisíce uživatelů hlásily výpadek

Bojovníci ze Stranger Things 5 pohromadě

Přes 14 000 uživatelů ve Spojených státech ve středu večer (v noci na čtvrtek) hlásilo asi hodinový výpadek streamovací platformy Netflix. Nedostupnost se časově shodovala s uvedením čtyř epizod...

27. listopadu 2025  7:31

Konec týdne přinese inverzi. Kvůli mrazům hrozí riziko náledí na silnicích

Nad vrcholky Jeseníků i Králického Sněžníku panuje inverzní počasí. (6....

Počasí ke konci týdne přinese převážně jasné až polojasné počasí. Místy se mohou objevit mrznoucí mlhy nebo déšť. Čtvrtek očekávají meteorologové bez srážek. Na části území může být slunečno. Noc na...

27. listopadu 2025  7:11

Dva členové Národní gardy jsou v kritickém stavu po střelbě poblíž Bílého domu

Příslušníci americké Národní gardy ve Washingtonu před Kapitolem. (26....

Dva příslušníci americké Národní gardy byli dnes postřeleni nedaleko Bílého domu a jsou v kritickém stavu. Podle agentury Reuters to uvedl šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel,...

26. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  27. 11. 6:48

Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec, řekl Trump

Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)

Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je Afghánec, který v zemi žije čtyři roky. Oznámil to prezident Donald Trump a potvrdil tak informace médií. Po...

27. listopadu 2025  6:46

Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh v politice, říká Babiš

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19....

Poslanci se dnes sejdou kvůli iniciativě pěti stran, které chtějí přimět předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby vysvětlil, jak plánuje řešit střet zájmů, do něhož by se dostal po případném jmenování...

27. listopadu 2025  6:04

Šampioni F1 jeli na vyhlášení vítězů cadillacem. Růžovým, z Lega, z Kladna

Obří růžový Cadillac F1 z LEGO kostek ohromil fanoušky v Miami

Formule 1 v Las Vegas o víkendu nabídla napínavé závody, ale i nečekanou atrakci mimo trať. Diváky ohromil Cadillac Fleetwood z padesátých let, postavený z více než 418 tisíc Lego kostek. Model...

27. listopadu 2025

