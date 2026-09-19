Po desetiletí platil za mocného stratéga amerického Kongresu. Muže, který dokázal zablokovat nominace Baracka Obamy a o čtyři roky později pomohl prosadit kandidátku Donalda Trumpa Amy Coney Barrettovou. Návrat McConnella po tříměsíční pauze však místo demonstrace politické síly nabídl pohled na křehkého muže odkázaného na neustálou péči okolí.
Když na něj novináři čekali před domem, aby po dlouhém návratu cokoli řekl, nedostalo se jim ani slova. Místo odpovědí pouze zvedl prsty do gesta míru. Na sociálních sítích vzápětí začaly kolovat záběry zachycené bulvárním webem TMZ, na kterých McConnell sedí v autě a bez hnutí dlouhé minuty strnule hledí přímo před sebe.
Zmatky při klíčovém hlasování
Jenže jeho přítomnost je pro republikány životně nutná. Strana má v Senátu natolik těsnou většinu, že si nemůže dovolit absenci jediného zákonodárce. To se ukázalo hned během středečního zasedání zemědělského výboru, kde se lámal chléb nad klíčovým zemědělským zákonem.
McConnell byl tím, kdo měl dodat rozhodující hlas. Během toho ale došlo k nejasné situaci. Když přišlo na řadu McConnellovo jméno, senátor nejprve reagoval velmi tiše a kolegové v jeho okolí mu do toho vstupovali. McConnell následně svůj hlas ‚aye‘ zopakoval a výbor návrh schválil poměrem 12:11.
Právě tento moment nepřešli ani konzervativní komentátoři. Pravicový Nick Sortor na sociální síti X pod videem senátora nešetřil. Označil ho za „loutkového senátora“. Další konzervativní komentátor Eric Matheny situaci popsal jako naprosto stejnou, když demokraté v kampani 2024 předváděli Joea Bidena ve stylu Víkendu u Bernieho (tedy film o mrtvém šéfovi, jehož zaměstnanci předstírají, že stále žije a všude ho nosí s sebou – pozn.red.).
Guvernér žádá důkazy, že senátor zvládá funkci
Nespokojený je také demokratický guvernér McConnellova domovského státu Kentucky Andy Beshear. Ten zákonodárce vyzval, aby voličům transparentně dokázal, že má mentální kapacitu je v Kongresu řádně zastupovat. „Znamená to být schopen chodit do práce den co den a sloužit ve výborech,“ prohlásil Beshear ve středu na tiskovém brífinku.
Zároveň dodal, že ačkoliv senátor udělal návratem krok správným směrem, dluží lidem upřímnost: „Doufám, že bude k lidem v Kentucky otevřený ohledně toho, čím prochází. A jaká jsou očekávání.“
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Čtyřiaosmdesátiletý McConnell se po třech měsících vrátil do Senátu, působil křehce
McConnell přitom zmizel z očí veřejnosti v polovině června poté, co zkolaboval ve svém domě. Ze zvukových záznamů tísňové linky uniklých do amerických médií vyplynulo, že záchranáři na místě resuscitovali osobu se zástavou srdce. Jeho kancelář celou věc týdny bagatelizovala s tím, že šlo o lehký pád a mírný zápal plic.
Čtyřiaosmdesátiletý McConnell, který v dětství prodělal obrnu a v Senátu sedí nepřetržitě už od roku 1985, drží absolutní historický rekord jako nejdéle sloužící stranický lídr. Svůj mandát plánuje dokončit v lednu 2027, kdy odejde do důchodu. Do té doby ale budou republikáni jeho ruku nutně potřebovat. Bez ohledu na to, v jakém stavu se k hlasování dostaví.