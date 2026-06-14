V Missouri havarovalo malé letadlo, zemřelo všech 12 lidí na palubě

„Podle aktuálně dostupných informací všichni na palubě (celkem 12 lidí) zemřeli,“ uvedla na síti X dálniční policie. Dennis Jacobs z úřadu pro mimořádné situace podle agentury AFP upřesnil, že zemřel pilot a 11 amatérských parašutistů.
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Havarovaným letadlem byl jednomotorový stroj Pacific Aerospace 750XL, který se často používá při parašutismu, ale může sloužit také jiným účelům, jako je nákladní doprava, letecký průzkum či letecká záchranná služba, píše agentura AP.