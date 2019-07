Minutová miss. Za slova o hidžábu a černoších vzali hned Američance korunku

Způsob, jímž Zhuová přestala být miss, nehezky ukazuje, jak progresivní úderky odstraňují lidi, kteří jim nevyhovují.

Konec miss přišel s mailem začínajícím slovy: „Byli jsme uvědoměni, že vaše účty na sociálních sítích obsahují urážlivé, necitlivé a nevhodné příspěvky.“

Něco takového zní dnes v USA stejně zlověstně jako kdysi v SSSR předvolání k soudružskému pohovoru.

Hříchy Kathy Zhuové byly dva, přičemž jí přitížil třetí, o němž se nemluvilo, aby to neztratilo formu.

Nejdřív ty, za něž jí sebrali korunku krásy.

Když byl prvního února 2018 Světový den hidžábu, na University of Central Florida ji jedna muslimská kolegyně v rámci akce Zkus si hidžáb vyzývala, aby si šátek zkusmo oblékla. Když nechtěla, pokusila se jí ho navléci sama. Nepovedlo se, a tak studentka zkusila znectít Zhuovou na Twitteru prohlášením, které končilo slovy: „Nechci, aby studovala na mé univerzitě.“



Zhuová tehdy odpověděla: „Takže mi říkáš, že hidžáb je teď jen módní doplněk, a ne náboženská věc? Nebo se prostě snažíš, aby si ženy zvykly na útlak v islámu?“

Celý případ je ukázkový příklad schizofrenie amerických pokrokářů. Na jedné straně je hidžáb nástrojem útlaku, protože ho ženy v Saúdské Arábii, Íránu či Afghánistánu musejí nosit, čímž jsou dotčena jejich práva, takže je třeba proti tomu bojovat.

Na druhé straně, když ho nosí muslimka na Západě, je to krásný příklad diverzity a když se někdo snad ozve, je to diskriminace, takže je proti tomu třeba taky bojovat. Být proti hidžábu jako nástroji omezování a současně být pro hidžáb jako rozšiřování svobod – v tom je koncentrována absurdita dnešního radikálního předělávání světa.

Na příznivkyni Trumpa si „kompro“ schovávali

Dalším prohřeškem minutové miss byl faktický tweet k debatě o hnutí Black Lives Matter, Černé životy mají (taky) váhu, které upozorňuje na případy policejní brutality vůči černochům.

Hnutí se však nezabývá ničím jiným, takže to vypadá, že mladí černoši jsou zabíjeni hlavně z rasismu. Zhuová napsala: „Věděli jste, že většinu zabitých černochů mají na svědomí černoši? Vyřešte si nejdřív ten problém mezi sebou, než začnete vinit další.“

Zhuová byla obviněna organizátory soutěže krásy z islamofobie, rasismu a necitlivosti. Sama je Číňanka, do USA přišla, když jí bylo pět let. Nyní přišla o šanci stát se Miss USA.

Zajímavé je, že ač své příspěvky dávno vymazala, teď se objevily. Někdo si je schoval, až se budou hodit. Možná proto, že Zhuová je vysokou funkcionářkou svazu Američtí Číňané pro Donalda Trumpa.



V každém případě je to nová situace: dosud královny krásy přicházely o korunku za to, že se nechaly vyfotit nahé. Teď jim ji berou za to, co si myslí.

Americký časopis Sports Illustrated letos poprvé představil ve svém plavkovém vydání modelku v hidžábu a burkinách: