V Abú Zabí skončilo další jednání o Ukrajině. Pozitivní, hodnotí jej tamní vláda

Konec sobotního jednání potvrdila mluvčí hlavního ukrajinského vyjednavače Rustema Umerova. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jednání by mohla pokračovat příští týden.
„Podařilo se toho hodně prodiskutovat a je důležité, že rozhovory byly konstruktivní,“ napsal Zelenskyj na sociální síti. Za hlavní téma označil možné parametry pro ukončení války.
„Velmi oceňuji, že existuje povědomí o potřebě amerického monitorování a kontroly procesu ukončení války a udržení skutečné bezpečnosti. Americká strana nastolila otázku možných formátů pro schválení parametrů pro ukončení války a bezpečnostních okolností, které jsou pro to nezbytné,“ dodal.
Strany se podle ukrajinského prezidenta dohodly, že ve svých hlavních městech podají zprávy o každém aspektu jednání a dohodnou se s vedoucími představiteli na dalších krocích. Ukrajinští vojenští velitelé vypracovali seznam otázek pro případnou další schůzku.
„Za předpokladu připravenosti postupovat vpřed – a Ukrajina připravena je – se uskuteční další schůzky, a to potenciálně příští týden,“ napsal Zelenskyj.
Podle agentury AFP také ruská média uvedla, že delegace Moskvy se vrátila do hotelu, kde ve Spojených arabských emirátech pobývá.
Podle mluvčího vlády SAE jednání obsahovala „přímé závazky“ mezi delegacemi zemí v konfliktu a zaměřila se na ty části amerického plánu, nad kterými stále nepanuje shoda.
Rozhovory začaly v pátek, kdy jednání trvala několik hodin. Zelenskyj v pátek uvedl, že se týkají „podmínek ukončení války“. Prohlášení dalších činitelů naznačují, že se jedná například o územních otázkách.
Ukrajinu v Abú Zabí zastupují Umerov či vedoucí prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov.
Ruskou delegaci na jednáních vede náčelník vojenské rozvědky GRU admirál Igor Kosťukov.
Za americkou stranu se jednání účastní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kusner, kteří předtím jednali s Putinem v Moskvě.