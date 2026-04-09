Dokud nebude skutečná mírová dohoda, zůstane naše armáda u Íránu, uvedl Trump

  7:23
Veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál Spojených států zůstanou nasazeny v blízkosti Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda, napsal ve středu pozdě večer (ve čtvrtek ráno SELČ) americký prezident Donald Trump. V noci z úterý na středu SELČ začalo platit mezi USA a Íránem křehké dvoutýdenní příměří, které zprostředkoval Pákistán.
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026) | foto: Reuters

Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)
Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)
„Pokud by se tak z nějakého důvodu nestalo, což je velmi nepravděpodobné, pak začne palba nanovo, větší a lepší a silnější, než kdo kdy viděl,“ pohrozil Trump v příspěvku, který zveřejnil na své sociální síti Truth Social krátce před půlnocí washingtonského času.

Zdůraznil také, že součástí dohody musí být to, že Írán nebude mít jaderné zbraně a že otevře pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv.

Hormuz otevřen, zavřen, otevřen. Napětí trvá, Izrael dál útočí na Libanon

Do Islámábádu mají koncem týdne přicestovat delegace USA a Íránu, aby zahájily mírové rozhovory. Írán nicméně už ve středu uvedl, že nedává smysl pokračovat v jednáních o uzavření trvalé mírové dohody, když Izrael po uzavření příměří podnikl dosud nejtvrdší údery na území Libanonu, při nichž zahynuly stovky lidí.

Podle Reuters se také zjevně liší názory obou stran na jaderný program Teheránu. Trump prohlásil, že Írán souhlasil s ukončením obohacování uranu, zatímco předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf uvedl, že podle podmínek příměří má Írán právo v obohacování uranu pokračovat.

Nejasná zůstává také situace v Hormuzském průlivu, kde Írán zřejmě stále blokuje dopravu. Íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu (PMO) ve středu večer oznámil, že pro plavbu průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, plavidla ale musí svou plavbu koordinovat s íránskými revolučními gardami.

Polooficiální íránské zpravodajské agentury poté zveřejnily mapu těchto tras, včetně „nebezpečné zóny“, která naznačuje, že revoluční gardy za války rozmístily v průlivu námořní miny.

8. dubna 2026
Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Na Kvildě naměřili minus 11 stupňů, rána budou chladná až do neděle. Pak se oteplí

Přízemní mrazíky v Kostelci u Zlína

Čtvrteční ráno bylo v Česku opět poměrně chladno. Na jihu Čech klesly teploty na některých místech i pod minus 10 stupňů Celsia. Ranní mrazy do neděle neustoupí. Nejhůře bude v pátek v noci,...

9. dubna 2026  5:56,  aktualizováno  7:28

Dokud nebude skutečná mírová dohoda, zůstane naše armáda u Íránu, uvedl Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál Spojených států zůstanou nasazeny v blízkosti Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda, napsal ve středu pozdě večer...

9. dubna 2026  7:23

Soud znovu projedná žádost vraha Vocáska o propuštění. Za mřížemi je 39 let

Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...

O propuštění doživotně odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska, který nyní používá jméno Navrátil, bude ve čtvrtek znovu rozhodovat Okresní soud v Mostě. Loni v září zdejší soudce Vocáskově žádosti vyhověl,...

9. dubna 2026

Přesun vojáků, zavření základny. Trump přemýšlí, jak potrestat NATO, píše list

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje plán, který by potrestal některé členy Severoatlantické aliance, o nichž se domnívá, že během války proti Íránu nebyli Spojeným státům a...

9. dubna 2026  6:32

Do Česka přijíždí italský prezident Mattarella, setká se s Pavlem

Italský prezident Sergio Mattarella (30. prosince 2021)

Na oficiální návštěvu Česka přijíždí ve čtvrtek do Prahy italský prezident Sergio Mattarella. Bude jednat s českým prezidentem Petrem Pavlem, o den později s předsedy Poslanecké sněmovny Tomio...

9. dubna 2026  6:10

Doživotí v Česku: vraždy, metanol a překvapivé propuštění na svobodu

Vězeň Jiří Kajínek je po 23 letech opět na svobodě. Z rýnovického vězení vyšel...

Doživotí je nejpřísnější trest, který je možné v České republice zločinci uložit. Trest smrti byl zrušen záhy po sametové revoluci v květnu 1990 reformou trestního práva. V Česku nyní pyká na...

9. dubna 2026

Staré cedule z metra za tisíce? Lidé se cenám diví, i tak se po nich zaprášilo

Pražský dopravní podnik prodává vyřazení cedule z metra.

Když pražský dopravní podnik (DPP) v únoru nabídl k prodeji informační cedule z metra, jen se po nich zaprášilo. Jednalo se o originální kusy infografiky, kterou DPP měnil za novou, a přestože ceny...

9. dubna 2026

Peníze z pokut chce stát. Bez zisku radary vypneme, i když fungují, hrozí obce

Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o kolaudaci úsekového měření na konci...

Větší bezpečnost, méně hluku a více klidu. Tak mnoho starostů hodnotí situaci už pár měsíců po umístění radarů na měření rychlosti. Zatímco se často ozývají hlasy o šikaně řidičů a triku, jak naplnit...

9. dubna 2026  5:18

Spí v autech, nejedí maso. Krize kvůli válce nutí Filipínce utahovat opasky víc a víc

Premium
Autem, nebo pěšky? Filipínci nyní platí v přepočtu téměř 61 korun za naftu a...

Od našeho spolupracovníka na Filipínách Jako první země na světě vyhlásila kvůli válce v Perském zálivu stav energetické nouze. Ceny nafty tu vyskočily na víc než trojnásobek. Jak se teď žije na Filipínách? Miliony občanů hledají způsoby,...

9. dubna 2026

Pick-up už Macinku nevozí. Kde skončila auta Motoristů od stíhaného podnikatele

Premium
Petr Macinka po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)

Obrovský americký pick-up, v němž jel Petr Macinka poprvé na Hrad, a dalších čtrnáct aut. Tato vozidla si Motoristé pronajali od Pavla Buráně, kterého stíhala policie kvůli vyvádění peněz z hazardu....

9. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kde je logika, kde je rozum? Potravináři tepou euronařízení o obalech

Premium
ilustrační snímek

Od srpna začne účinkovat evropské nařízení ohledně obalového materiálu, tzv. PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Ačkoliv přináší řadu dobrých myšlenek, například na zmenšování volného...

9. dubna 2026

Růst cen ropy už prodražil plasty, izolace i asfalt. První stavby mají problémy

Vznikající most je jedinou spojnicí na hlavním tahu I/55 z Břeclavi do Rakouska...

Nejen asfalt. Drahá ropa prodražuje třeba i ocelové armatury do betonu nebo výrobky z plastu. Vyšší ceny materiálů začínají prodražovat výstavbu a napínat vysoutěžené ceny, za které staví dálnice a...

9. dubna 2026

