Dokud nebude skutečná mírová dohoda, zůstane naše armáda u Íránu, uvedl Trump

„Pokud by se tak z nějakého důvodu nestalo, což je velmi nepravděpodobné, pak začne palba nanovo, větší a lepší a silnější, než kdo kdy viděl,“ pohrozil Trump v příspěvku, který zveřejnil na své sociální síti Truth Social krátce před půlnocí washingtonského času.
Zdůraznil také, že součástí dohody musí být to, že Írán nebude mít jaderné zbraně a že otevře pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv.
Do Islámábádu mají koncem týdne přicestovat delegace USA a Íránu, aby zahájily mírové rozhovory. Írán nicméně už ve středu uvedl, že nedává smysl pokračovat v jednáních o uzavření trvalé mírové dohody, když Izrael po uzavření příměří podnikl dosud nejtvrdší údery na území Libanonu, při nichž zahynuly stovky lidí.
Podle Reuters se také zjevně liší názory obou stran na jaderný program Teheránu. Trump prohlásil, že Írán souhlasil s ukončením obohacování uranu, zatímco předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf uvedl, že podle podmínek příměří má Írán právo v obohacování uranu pokračovat.
Nejasná zůstává také situace v Hormuzském průlivu, kde Írán zřejmě stále blokuje dopravu. Íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu (PMO) ve středu večer oznámil, že pro plavbu průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, plavidla ale musí svou plavbu koordinovat s íránskými revolučními gardami.
Polooficiální íránské zpravodajské agentury poté zveřejnily mapu těchto tras, včetně „nebezpečné zóny“, která naznačuje, že revoluční gardy za války rozmístily v průlivu námořní miny.
8. dubna 2026