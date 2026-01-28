Útočník postříkal páchnoucí tekutinou kongresmanku, která kritizovala ICE

Autor: ,
  6:58
Americká demokratická kongresmanka Ilhan Omarová se při úterním setkání s občany v Minneapolisu, na němž odsoudila postup imigračních úřadů v Minnesotě, stala terčem útoku muže, který ji postříkal páchnoucí tekutinou. Informovaly o tom v noci tiskové agentury, které připomínají, že tuto levicovou političku často nevybíravě kritizuje prezident Donald Trump, jenž tak naposledy učinil jen několik hodin před incidentem.

Videokamery na místě zachytily muže, jak k zákonodárkyni stojící za řečnickým pultem prudce přistoupí a vystříkne na ni proud tekutiny. Jeden z mužů poblíž ho popadne a srazí na zem, kde je útočník zpacifikován. Omarová po krátké odmlce pokračuje v projevu.

Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co jeden z jeho agentů zabil Renee Nicole Goodovou. Na místo dorazila policie, členové ICE i speciální jednotky. (8. ledna 2026)
Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe Prettiho (25. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)
Sedmatřicetiletý Alex Pretti, kterého zastřelili federální agenti v Minneapolisu. (24. ledna 2026)
97 fotografií

Minneapoliská policie uvedla, že podle policistů na místě muž nastříkal na Omarovou tekutinu neznámého původu pomocí velké injekční stříkačky. Policie jej okamžitě zatkla za napadení třetího stupně a na místo činu zavolala forenzní specialisty. Ujistila rovněž, že Omarová z útoku vyvázla bez zranění.

Omarová před incidentem kritizovala Úřad pro imigraci a cla (ICE) a ministryni vnitřní bezpečnosti (DHS) Kristi Noemovou. Rozsáhlá protiimigrační operace Trumpovy administrativy, která do Minnesoty v minulých týdnech vyslala na 3000 ozbrojených příslušníků imigračních úřadů a pohraniční stráže, podnítila protesty veřejnosti a vyžádala si životy dvou amerických občanů při střelbě federálních agentů.

„ICE nelze reformovat, nelze jej rehabilitovat, ICE musíme nadobro zrušit a ministryně DHS Kristi Noemová musí odstoupit, nebo čelit impeachmentu,“ prohlásila Omarová za potlesku davu s odkazem na podání ústavní žaloby za účelem odvolání z funkce. Nato k ní přistoupil muž, potřísnil ji a řekl: „Odstoupit musíš ty.“

Muž zastřelený v Minneapolisu se nepokusil agenty zavraždit, uvedl Trump

Levicovou členku Sněmovny reprezentantů somálského původu a islámského vyznání v minulosti často ostře slovně napadal republikánský prezident Trump. Na zasedání vlády v prosinci ji nazval „odpadem“ a dodal, že také „její přátelé jsou odpad“. V úterním proslovu v Iowě pak řekl, že jeho administrativa bude přijímat pouze takové migranty, kteří prokážou, že „dovedou milovat naši zemi“. „Ne jako Omarová,“ dodal Trump.

24. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (38 příspěvků)

Nejčtenější

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

28. ledna 2026  7:52

Mučení, výhrůžky a bití. Rusko láká Bangladéšany za prací, pošle je ale na frontu

Jedenatřicetiletý Maksudur Rahmán, který odjel do Ruska pracovat jako uklízeč,...

Náborář Maksudura Rahmána přesvědčil, aby opustil tropické teplo svého rodného Lakšmípuru v Bangladéši a odcestoval tisíce kilometrů daleko do mrazivého Ruska, kde měl pracovat jako údržbář. Během...

28. ledna 2026  7:49

Mám obavy o Trumpův psychický stav, měl říct Fico lídrům v Bruselu

Slovenský premiér Robert Fico a americký prezident Donald Trump při setkání v...

Slovenský premiér Robert Fico na uzavřeném jednání s lídry EU podle diplomatických zdrojů webu Politico minulý týden uvedl, že ho osobní setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě...

28. ledna 2026  7:40

Útočník postříkal páchnoucí tekutinou kongresmanku, která kritizovala ICE

Demokratická členka Sněmovny reprezentantů Ilhan Omarová (7. února 2019)

Americká demokratická kongresmanka Ilhan Omarová se při úterním setkání s občany v Minneapolisu, na němž odsoudila postup imigračních úřadů v Minnesotě, stala terčem útoku muže, který ji postříkal...

28. ledna 2026  6:58

Rusko trápí nedostatek peněz v rozpočtu. Zvažuje, že lidem povolí online kasina

ilustrační snímek

Rusko by mohlo zrušit zákaz internetových kasin a uvalit 30procentní daň na jejich příjmy ve snaze získat až 100 miliard rublů (zhruba 26 miliard Kč) do státního rozpočtu. Informoval o tom podle...

28. ledna 2026  6:50

Agenti ICE se bez povolení pokusili vniknout na ekvádorský konzulát

Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté,...

Ekvádorské ministerstvo zahraničí v noci podalo protest k americkému velvyslanectví poté, co se agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu v úterý pokusili bez povolení vstoupit...

28. ledna 2026  6:43

Opozice bude trvat na tom, aby se Babiš distancoval od Macinkova počínání

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka...

Představitelé pěti opozičních stran požadují, aby se premiér a předseda ANO Andrej Babiš ve středu hned na úvod schůze Sněmovny jasně distancoval od chování ministra zahraničí Petra Macinky. Jeho...

28. ledna 2026  6:06

Kojot přepsal historii nedobytného Alcatrazu. Prostě na něj připlaval

Kojot plaval přes dva kilometry na ostrov Alcatraz

Je to symbol nedobytné pevnosti. Když se řekne Alcatraz, každý hned vidí vězení na skále uprostřed moře, odkud nikdy žádný zločinec neunikl živý. Nebo o tom není důkaz. Letos tam dorazil nezvyklý...

28. ledna 2026

Velké rozdíly mzdy půjdou doplatit i zpětně, radí právník. Firmy je nově musejí srovnat

Premium
ilustrační snímek

Rozdíly ve mzdách včetně benefitů už přestávají být v Česku tabu. Nová evropská legislativa, která začíná platit i v Česku, má kultivovat pracovní trh a přispět k narovnání odměňování. Na výplatních...

28. ledna 2026

Střední škola obchodu, služeb a řemesel Tábor zve na prohlídky

Komerční sdělení
Střední škola obchodu, služeb a řemesel Tábor zve na prohlídky

Moderní výuka, nové vybavení a obory, které jinde v regionu nenajdete — to vše nabízí Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře.

28. ledna 2026

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Končí silná vlna předprodejů letních zájezdů, vede Turecko či Albánie

Premium
ilustrační snímek

Prodeje rodinných dovolených nakupovaných s předstihem opanují Turecko a Egypt, významně rostou ale i méně okoukané balkánské země, jako jsou Albánie nebo Černá Hora. Na základě prodejů...

28. ledna 2026

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.