Šéf pohraničníků s agenty ICE hodil na lidi slzný granát, vítr obrátil plyn proti nim

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti na obranu mužů zákona uvedlo, že potřebovali rozptýlit nepřátelský dav. Ten ale na ně nanejvýš spílal a vše si mnozí svědci natáčeli na mobilní telefony.
Svědectví z videí, které se nyní šíří na sociálních sítích, ukazuje, jak federální agenti v jednu chvíli mezi lidi vypustili slzný plyn, který se zbarvil do zelena, aby potřísnil a umožnil snadněji dohledat ty, proti nimž byl namířen.
„Odejděte! Plyn se blíží,“ volal na ně Bovino, který se rád prochází v ulicích obklopený velkou skupinou ozbrojenců. Jemu a agentům ICE se ale útok vymstil. Obracející se vítr způsobil, že skupina sama skončila zahalená dýmem.
Demonstranti údajně předtím sledovali členy bezpečnostních složek z nedaleké čerpací stanice. „Dnes byli agenti pohraniční stráže, kteří se v rámci cílené operace nacházeli v oblasti Minneapolis–St. Paul, opakovaně obtěžováni a blokováni nepřátelským davem, když se pouze snažili odskočit si na toaletu,“ tvrdí pro Newsweek náměstkyně ministra vnitřní bezpečnosti Tricia McLaughlinová.
Agenti ICE v Minneapolisu zatkli pětiletého chlapce. Skončil v detenčním táboře
„Na každé čerpací stanici, kde agenti zastavili, se objevily skupiny agitátorů, které na ně křičely, pronásledovaly je a dokonce se pokoušely zabránit vozidlům bezpečnostních složek v odjezdu, čímž vytvářely nebezpečné podmínky. Na jedné zastávce lidé z davu házeli na agenty jídlo. Na poslední čerpací stanici někdo na agenta plivl. Když se ho pokusil zadržet, dav agenty obklopil, napadl a srazil k zemi,“ pokračuje.
A aby podle ní agenti mohli bezpečně opustit místo, „museli použít opatření k rozptýlení nepřátelského davu“. Bovino v pondělí na síti X napsal: „Anarchisté nyní ohrožují americké občany stejným způsobem jako v roce 2020 v Minneapolis. Americká pohraniční stráž má nulovou toleranci vůči násilí.“
Pohraniční stráž je jedna z bezpečnostních složek, které nyní v Minneapolisu zasahují. Kromě nich i agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE), kteří svými kroky vyvolali nepokoje v tomto městě. A to poté, co jeden z nich zastřelil odjíždějící americkou občanku Goodovou, což vedlo k masivním protestům nejen v Minnesotě.
Agenti ICE vyvlekli v mrazu ven polonahého občana USA, za omyl se mu neomluvili
Vláda prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že zde zasahuje proti nelegálním migrantům usvědčeným ze zločinů, tamní úřady včetně starosty Minneapolisu Jacoba Freye však agenty ICE vyzvali, aby jejich město opustili. Vyšlo už také najevo, že členové ICE zatýkají i malé děti. Například pětiletého Liama Ramose cestou ze školky a později jej i s jeho otcem odvezli do detenčního centra v Texasu.