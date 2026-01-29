V Minneapolisu obnovím právo a pořádek, slibuje Trumpův „pohraniční car“ Homan

„Bezpečnost obyvatel je na prvním místě,“ prohlásil Homan, který nově vede rozsáhlou protiimigrační operaci federální vlády v Minnesotě. Ze státu na severu Spojených států po jeho příchodu odešel velitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Greg Bovino, který byl do té doby tváří tamní agresivní protiimigrační kampaně.
Představitelé Trumpovy administrativy byli podle informací stanice CNN frustrováni tím, že Bovino situaci v Minnesotě po Prettiho zastřelení nezvládal. Homan prohlásil, že nikoho nechce vidět umírat, a to včetně federálních agentů, místních obyvatel a migrantů, na které protiimigrační zásah cílí. Lidem, kteří mají problém s Úřadem pro imigraci a cla (ICE) doporučil, aby se obrátili na Kongres a požádali ho o změnu zákonů.
Protestující podle něj mají právo vyjádřit svůj názor, ale musejí tak činit pokojně. V opačném případě jim hrozí zatčení, řekl Homan. Ministryně obrany Pam Bondiová ve středu na sociální síti X sdělila, že je v Minneapolisu a že federální agenti tam zatkli šestnáct lidí podezřelých z napadení členů bezpečnostních složek.
Agenti ICE a CBP podle Homana vykonávají svou práci v náročném prostředí, ale snaží se zůstat profesionální. „Pokud tak neučiní, ponesou následky,“ řekl Homan. Nenávistné projevy na jejich adresu však podle něj musí skončit. Sám podle svých slov ve městě bude tak dlouho, „dokud se problém nevyřeší“.
„Pohraniční car“ podle CNN také řekl, že nařídil federálním imigračním úřadům, aby vypracovaly plán na postupné snižování počtu policistů ve státě Minnesota. Administrativa zvažuje nové pokyny pro federální agenty v Minnesotě, včetně plánů vyhnout se střetům s „agitátory“ a soustředit se pouze na imigranty, kteří byli odsouzeni nebo čelí trestnímu stíhání, sdělili úředníci obeznámení se situací.
V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil sedmatřicetiletou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální agenti následně 24. ledna zastřelil stejně starého Prettiho. Podle agentury AP muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.
Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než tři tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně dva tisíce z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně tisíc z nich jsou příslušníky CBP.