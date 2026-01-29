V Minneapolisu obnovím právo a pořádek, slibuje Trumpův „pohraniční car“ Homan

  18:30
Úkolem Toma Homana, zmocněnce prezidenta USA Donalda Trumpa pro ochranu hranic, je obnovit právo a pořádek v Minneapolisu a pracovat na odstranění hrozeb z komunity. Homan to řekl poprvé od příjezdu do Minneapolisu, kam ho prezident v pondělí vyslal poté, co federální agenti zastřelili zdravotníka Alexe Prettiho. Snížení počtu federálních imigračních agentů v Minnesotě podle něj závisí na tom, jak budou s federální vládou spolupracovat místní představitelé.
Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Tom Homan...

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Tom Homan (29. ledna 2026) | foto: AP

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Tom Homan...
Dívka pláče u památníku Alexe Prettiho zastřeleného imigračními agenty v...
Alex Pretti, zabitý federálními agenty USA (25. ledna 2026)
Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Tom Homan...
„Bezpečnost obyvatel je na prvním místě,“ prohlásil Homan, který nově vede rozsáhlou protiimigrační operaci federální vlády v Minnesotě. Ze státu na severu Spojených států po jeho příchodu odešel velitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Greg Bovino, který byl do té doby tváří tamní agresivní protiimigrační kampaně.

Hrdina, nebo gestapák? „Uklizený“ šéf pohraničníků dráždí nejen kabátem

Představitelé Trumpovy administrativy byli podle informací stanice CNN frustrováni tím, že Bovino situaci v Minnesotě po Prettiho zastřelení nezvládal. Homan prohlásil, že nikoho nechce vidět umírat, a to včetně federálních agentů, místních obyvatel a migrantů, na které protiimigrační zásah cílí. Lidem, kteří mají problém s Úřadem pro imigraci a cla (ICE) doporučil, aby se obrátili na Kongres a požádali ho o změnu zákonů.

Protestující podle něj mají právo vyjádřit svůj názor, ale musejí tak činit pokojně. V opačném případě jim hrozí zatčení, řekl Homan. Ministryně obrany Pam Bondiová ve středu na sociální síti X sdělila, že je v Minneapolisu a že federální agenti tam zatkli šestnáct lidí podezřelých z napadení členů bezpečnostních složek.

Agenti ICE a CBP podle Homana vykonávají svou práci v náročném prostředí, ale snaží se zůstat profesionální. „Pokud tak neučiní, ponesou následky,“ řekl Homan. Nenávistné projevy na jejich adresu však podle něj musí skončit. Sám podle svých slov ve městě bude tak dlouho, „dokud se problém nevyřeší“.

„Pohraniční car“ podle CNN také řekl, že nařídil federálním imigračním úřadům, aby vypracovaly plán na postupné snižování počtu policistů ve státě Minnesota. Administrativa zvažuje nové pokyny pro federální agenty v Minnesotě, včetně plánů vyhnout se střetům s „agitátory“ a soustředit se pouze na imigranty, kteří byli odsouzeni nebo čelí trestnímu stíhání, sdělili úředníci obeznámení se situací.

Starosta Minneapolisu si hraje s ohněm, řekl Trump. Zásah povede „pohraniční car“

V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil sedmatřicetiletou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální agenti následně 24. ledna zastřelil stejně starého Prettiho. Podle agentury AP muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.

Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než tři tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně dva tisíce z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně tisíc z nich jsou příslušníky CBP.

29. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  19:10

29. ledna 2026  19:01

29. ledna 2026

29. ledna 2026  18:28,  aktualizováno  18:58

29. ledna 2026  18:24,  aktualizováno  18:47

29. ledna 2026  18:30

29. ledna 2026,  aktualizováno  17:41

29. ledna 2026  17:33

29. ledna 2026  17:26

29. ledna 2026  17:02

29. ledna 2026  15:31,  aktualizováno  17:01

29. ledna 2026  16:38

