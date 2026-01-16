Je celá od krve! Přepisy volání ukazují šok po zastřelení řidičky v Minneapolisu

Americké úřady v noci na pátek zveřejnily přepisy telefonátů s policií a záchrannou službou související se smrtí sedmatřicetileté Renee Goodové. Tu 7. ledna zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu. Dokumenty ukazují šok svědků i to, jak v krizi, kterou nezpůsobila, postupovala minnesotská policie.
Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté,...

Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co jeden z jeho agentů zabil Renee Nicole Goodovou. Na místo dorazila policie, členové ICE i speciální jednotky. (8. ledna 2026) | foto: Reuters

Dokumenty čítající zhruba šedesát stran přepisů tísňových volání na linku 911 a záznamů policie a hasičů zachycují podle listu „syrový šok“ přihlížejících. Volání na linku 911 začala v 9:38 místního času 7. ledna, krátce poté, co příslušník ICE vystřelil na vůz Honda Pilot s Goodovou za volantem, zatímco přihlížející a demonstranti konfrontovali federální agenty. Zmatená, naléhavá volání pokračovala zhruba hodinu.

„Je tady asi patnáct agentů ICE a zastřelili ji, protože nechtěla otevřít dveře auta,“ řekl jeden volající. „Byla jsem toho svědkem,“ řekla jiná volající operátorovi. Když se jí po chvilce, co popadla dech, operátor zeptal, jestli byl někdo zraněn, odpověděla „ano, krvácí“. „Snažila se odjet, ale narazila do nejbližšího zaparkovaného vozidla,“ dodala s tím, že řidička je celá od krve.

Využiji zákon o povstání a pošlu armádu, hrozí Trump protestujícím v Minnesotě

Dispečer následně řekl, že pomoc je na cestě. „Pošlete prosím sanitku. Prosím, pošlete sanitku,“ naléhal další volající. Když záchranáři dorazili v 9:42, Goodová podle záznamů seděla na místě řidiče, nereagovala a měla krev na obličeji a na těle. Po vyproštění z vozidla nedýchala a měla nepravidelný tep. Měla dvě zjevná střelná poranění na pravé straně hrudníku, další na levém předloktí a možné čtvrté na levé straně hlavy.

Z levého ucha jí tekla krev a měla rozšířené zorničky, uvádí zpráva hasičského sboru. Záchranáři se Goodovou pokoušeli resuscitovat po cestě do nemocnice. Pokusy o její oživení ukončili ve zhruba 10:30.

Podle zprávy policejního sboru města Minneapolis byl Jonathan Ross, kterého identifikovali jako agenta ICE, který Goodovou zastřelil, tou dobou stále na místě. Asi o patnáct minut později byl přepraven do federální budovy.

Jedno z volání na linku 911 přišlo od muže, jenž patrně volal záchrannou službu a místní policii jménem příslušníků úřadu pro vnitřní bezpečnost, kteří byli na místě. Krátké, úsporné hovory mezi policií Minneapolisu a hasičskými jednotkami, zachycené v protokolech zveřejněných ve čtvrtek večer, dokládají, jak se situace vyvíjela dál.

Už se ví, kdo zabil řidičku v Minneapolisu. Kolují nové záběry, protesty neutichají

Strážníci podle záznamů uvedli, že potřebují zvládnout dav, který se začal chovat nepřátelsky, a evakuovat příslušníky ICE. Podle záznamů agenty v jednu chvíli obklíčilo asi dvacet lidí. Poté, co agenti imigračních úřadů místo opustili, se situace uklidnila.

Minnesotský guvernér Tim Walz i zástupci města uvedli, že Goodová byla zastřelena neoprávněně, když se pouze snažila z místa odjet. Zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa naopak tvrdí, že šlo o sebeobranu, protože Goodová do agenta najela svým vozem. Žena se na místě účastnila dobrovolnické hlídky sledující působení agentů ICE. Mezi zástupci státní a federální vlády panují také spory ohledně vyšetřování incidentu. Po něm ve městě propukly rozsáhlé protesty.

V sobotu se v Minneapolisu podle místních médií očekává pochod organizovaný konzervativním influencerem Jakem Langem, namířený proti demokratickému vedení města. Řada obyvatel v této souvislosti vyjádřila obavy, že by akci mohly provázet útoky na somálské přistěhovalce.

