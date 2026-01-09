Už se ví, kdo zabil řidičku v Minneapolisu. Kolují nové záběry, protesty neutichají

  13:56
Federálním imigračním agentem, který ve středu v Minneapolisu zastřelil místní řidičku, je třiačtyřicetiletý Jonathan Ross. Jméno agenta se objevilo v médiích poté, co ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová sdělila, že agent, který zabil Renee Nicole Goodovou, loni utrpěl zranění. A to poté, co ho za sebou vleklo auto při jiné imigrační operaci. Média následně zjistila jeho identitu ze soudních dokumentů.

Imigrační agenti se loni v červnu pokusili zadržet migranta bez dokumentů Roberta Carlose Muňoze-Guatemalu během dopravní kontroly, uvádí stanice NBC News. Poté, co je muž odmítl poslechnout, Ross rozbil okénko jeho auta, natáhl dovnitř ruku a podle soudních dokumentů se mu v autě zasekla paže.

Když se Muňoz-Guatemala pokusil z místa ujet, vlekl policistu podél vozu. Ross utrpěl tržné rány, k jejichž zašití bylo potřeba 33 stehů, stojí v soudních dokumentech. Muňoz-Guatemala, který byl shledán vinným z napadení Rosse a ublížení na zdraví, nyní čeká na rozsudek.

Střelbu agentů ICE v Minneapolisu zachytili lidé z několika úhlů
Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co jeden z jeho agentů zabil Renee Nicole Goodovou (na snímku její auto). Na místo dorazila policie, členové ICE i speciální jednotky. (8. ledna 2026)
Američané protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Snímek pochází z Washingtonu, D.C. (8. ledna 2026)
Noemová na středeční tiskové konferenci Rosse, kterého nejmenovala, označila za zkušeného agenta. Podle deníku The New York Times pracuje Ross v Úřadu pro imigraci a cla (ICE) deset let.

Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států to byl podle médií právě Ross, kdo zastřelil sedmatřicetiletou matku tří dětí Goodovou. Ta se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů.

Imigrační agenti znovu stříleli na auto, v Portlandu zasáhli dva lidi

Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti agent ICE střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla vozem, což minnesotské úřady jednoznačně odmítly. Starosta Minneapolisu Jacob Frey vyzval agenty ICE, aby město opustili.

Zastřelení ženy vyvolalo rozsáhlé protesty, které dál pokračují. Policie v Minneapolisu proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů ve čtvrtek nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Obyvatelé na ulici, kde byla Goodová zabita, postavili barikády z různorodých předmětů. Místní hasiči v pátek oznámili, že je z bezpečnostních důvodů odstraňují.

„Běžte domů, nacisti z ICE!“ Minneapolis vře po zabití ženy imigračním agentem

Guvernér státu Minnesota Tim Walz ve čtvrtek vyzval federální úřady, aby státní policii umožnily účast na vyšetřování případu, což ministryně Noemová odmítá s tvrzením, že státní policie nemá k vyšetřování pravomoc. Vyšetřování případu převzal Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Obyvatelé Minnesoty podle Walze „velmi, velmi těžko přijmou“ jako spravedlivé výsledky vyšetřování bez účasti místní policie. Federální činitelé včetně prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož agent ICE střílel v sebeobraně, pronášejí prokazatelně chybné úsudky, řekl Walz.

