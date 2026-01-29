Nové pokyny také nařizují americkým imigračním a celním úředníkům, aby se zaměřovali pouze na imigranty, kteří čelí trestním obviněním nebo byli odsouzeni, píše agentura Reuters s odkazem na interní nařízení, jež má k dispozici.
Takový postup by podle agentury znamenal odklon od rozsáhlých razií, které vyvolaly negativní reakce a právní spory v Minneapolisu a dalších amerických městech.
Vláda prezidenta Donalda Trumpa poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, kdy lidé kritizují často brutální postup federálních úřadů. Demonstrace se konají i v dalších městech.
V Minneapolisu přitom federální agenti tento měsíc zastřelili dva Američany – v sobotu sedmatřicetiletého zdravotníka Prettiho a zkraje ledna stejně starou matku tří dětí Renée Goodovou. Videa incidentů pořízená svědky podle médií vyvracejí tvrzení představitelů Trumpovy administrativy, že agenti v obou případech stříleli v sebeobraně.
Muž zastřelený v Minneapolisu se nepokusil agenty zavraždit, uvedl Trump
Trump tento týden hovořil o záměru snížit v Minneapolisu napětí. V pondělí oznámil, že do státu Minnesota vysílá zmocněnce pro ochranu hranic Toma Homana, který tam bude mít činnost federálních agentů na starosti.
Velitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Greg Bovino byl mezitím odvolán. V Minneapolisu nadále panuje napětí, imigrační razie podle aktivistů nepolevily, ale zdály se být více cílenější, píše Reuters.
Starosta Minneapolisu si hraje s ohněm, řekl Trump. Zásah povede „pohraniční car“
Z prvního střetu si Pretti odnesl zlomené žebro
Stanice CNN a deník The New York Times (NYT) ve středu upozornily na nové video ukazující Prettiho střet s federálními agenty 11 dní před jeho smrtí, přičemž zástupce rodiny zabitého potvrdil, že na záběrech je skutečně on.
Je na nich vidět, jak Pretti křičí na agenty a kope do zadního světla jejich auta, zatímco vůz s nimi odjíždí. Poté se zastaví, agenti vystoupí a Prettiho srazí na zem. Zásah trvá několik sekund, než Pretti vstane a agenti později odjedou. Zároveň je na videu vidět, že měl za pasem zřejmě zastrčenou zbraň. Co se stalo bezprostředně před záznamem nebo po něm, není jasné, podotkla CNN.
Střelba v sebeobraně? Videa z incidentu v Minneapolisu ukazují něco jiného
Stanice už dříve informovala, že zdravotník se asi týden před smrtí střetl s federálními agenty. Podle zdrojů CNN protestoval proti pokusu agentů o zadržení dalších lidí, po střetu měl prý zlomené žebro. Není však jasné, zda se jedná o stejnou situaci, jakou zachycuje nyní zveřejněné video.
Na videu je i situace, která vedla k jeho smrti. Ověřené záběry pořízené svědky na místě přitom podle Reuters i řady dalších médií odporují tvrzení některých členů Trumpovy administrativy, že agenti Prettiho zastřelili v sebeobraně, protože k nim přistoupil se zbraní.
Podle záběrů držel Pretti v ruce mobil, když ho agenti povalili na zem. Jeden z agentů pak podle záběrů muži odebral legálně drženou zbraň, kterou měl u opasku, krátce nato se ozvala střelba.