Agenti ICE v Minneapolisu zatkli pětiletého chlapce. Skončil v detenčním táboře

„Proč zatýkají pětileté dítě? Neříkejte mi, že toto dítě bude vyhodnoceno jako násilný zločinec,“ diví se ředitelka školského obvodu Columbia Heights Public Schools Zena Stenviková. Malý Liam byl i se svým otcem Adrianem Conejo Ariasem zadržen v úterý odpoledne, když se vraceli ze školky. Agenti ICE je zastihli na příjezdové cestě k jejich domu.
Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti otec dítěte začal utíkat, a tak se jeden z agentů vydal za ním, zatímco druhý zůstal s Liamem. Po dopadení muže příslušníci úřadu chlapce vyzvali, aby zaklepal na domovní dveře, aby viděli, zda je doma ještě někdo další. „Použili ho jako návnadu,“ kritizuje Stenviková.
Další dospělý v domě pak prosil agenty, aby dítě nechali s ním. Ti to však odmítli, píše list The Washington Post s tím, že se domů později vrátil Liamův starší bratr. V tu chvíli už byl Liam i jeho otec pryč. Členové ICE je oba odvezli do více než 1 600 kilometrů vzdáleného detenčního centra v texaském San Antoniu, kde jsou dosud.
Právník rodiny Marc Prokosch uvedl, že nejde o občany Spojených států, ale že všichni dodrželi náležité právní postupy. Po překročení hranice okamžitě požádali o azyl a čekali na výsledek svého řízení. Jaký bude další postup jejich případu, není zatím známo.
Liam nicméně není jediným dítětem, které si odsud protiimigrační agenti odvedli. Podle představitelů Columbia Heights během tohoto měsíce zadrželi ještě další tři žáky – v úterý sedmnáctiletého středoškoláka cestou do školy, minulý týden pak stejně starého studenta i s jeho matkou a o týden dříve desetiletou dívku, opět i s její matkou. Obě jsou nyní rovněž v detenčním centru v Texasu.
Situace v Minneapolisu se vyhrotila poté, co agent ICE zastřelil odjíždějící Američanku Renée Goodovou, což vedlo k masivním protestům nejen v Minnesotě. Vláda prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že zde zasahuje proti nelegálním migrantům usvědčeným ze zločinů, tamní úřady včetně starosty Minneapolisu Jacoba Freye však agenty ICE vyzvali, aby jejich město opustili.