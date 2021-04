Na černocha v Minneapolisu střílela policistka, spletla si zbraň s taserem

„Ty vole, já ho střelila,“ uvádí policistka na videu z kamery na uniformě. Opakovaně v něm zazní varování „Taser!“, načež se ozve výstřel a auto s Wrightem odjíždí pryč. Podle šéfa tamní policie Tima Gannona to podporuje verzi, že tragédie vyplynula z ženina omylu.

Původně totiž prý chtěla na odjíždějícího muže použít elektrický paralyzér. „Ale místo toho zasáhla pana Wrighta jednou kulkou,“ řekl Gannon.

Osmačtyřicetiletá Kim Potterová je u policie přes pětadvacet let. Oficiální prohlášení bez dalších podrobností informovalo, že po dobu vyšetřování dostala „administrativní volno“, což je v podobných situacích obvyklý postup.

Personální opatření v pondělí začínala i ve vyšších patrech lokálních úřadů. Vedení města odvolalo vysoce postaveného úředníka Curta Boganeyho a připravovalo i odvolání policejního šéfa Gannona, uvedl Star Tribune.

Bezpečnostní složky v celé oblasti Minneapolisu zároveň posilovaly přítomnost v ulicích, včetně tisíce členů Národní gardy. Protesty ve městě, v němž nyní probíhá soudní proces v souvislosti s loňskou smrtí Afroameričana George Floyda, totiž nekončí.



U policejní stanice v Brooklyn Center se podle médií navzdory nočnímu zákazu vycházení sešly stovky lidí, bezpečnostní složky proti nim použily zábleskové granáty a slzný plyn a asi čtyřicet z nich zadržely. Kromě protestu se večer konalo i poklidné pietní shromáždění na místě, kde Wright zahynul.

Jeho příbuzní na něj vzpomínali jako na dobrého otce, který si sehnal vícero zaměstnání ve snaze postarat se o dvouletého syna. „On byl celý můj život, byl to můj syn a už nikdy se mi nevrátí. Kvůli omylu? Kvůli nehodě?“ řekla truchlící matka Katie Wrightová.

Dvacetiletého muže policejní hlídka zastavila, když jel ve svém novém autě. Matce do telefonu řekl, že kvůli osvěžovači vzduchu pověšenému na zpětném zrcátku. Policie nyní tvrdí, že důvodem byla propadlá registrace vozu. Při kontrole strážníci brzy zjistili, že je na Wrighta vydán zatykač.

Když se mu pak snažili nasadit pouta a vzít ho do vazby, muži se podařilo vytrhnout a nastoupit zpět do auta. V tu chvíli se ozval výstřel. Umírající Wright za volantem ještě kus cesty ujel, než narazil do dalšího auta před sebou. Po havárii byl prohlášen za mrtvého. Krátce poté začaly současné protesty.

Někteří demonstranti útočili na policisty kameny a zápalnými lahvemi a ničili jejich auta. Policie dav rozehnala slzným plynem. Několik obchodů bylo vyrabováno.

K novému napětí ve městě se vyjádřil i americký prezident Joe Biden a vyzval ve klidu. „Víme, že vztek, bolest a trauma v černošské komunitě jsou opravdové,“ řekl s tím, že se modlí za Wrightovu rodinu a apeluje na vyšetření incidentu.

„Mezitím chci znovu jasně říct: Neexistuje absolutně žádná – vůbec žádná – omluva pro rabování. Žádné ospravedlnění pro násilí. Mírumilovný protest? Pochopitelně,“ upozornil Biden podle listu The New York Times.