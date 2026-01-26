Lžou a chtějí vás zastrašit. Clinton i Obama kvůli dění v Minneapolisu bijí na poplach

Clinton napsal, že si nikdy nemyslel, že by se hrozivé scény, které se odehrávají v Minneapolisu a dalších městech, mohly stát v USA. „Federální agenti chytají lidi včetně dětí v jejich domovech, práci a na ulicích,“ uvedl Clinton.
V prohlášení poukazuje na zatýkání a bití těch, kteří v souladu s ústavou proti takovému postupu federálních úřadů protestují. Výslovně zmínil i zastřelení dvojice Američanů – Renée Goodové a Alexe Prettiho. Tyto události označil za nepřijatelné.
„Je na nás všech, kdo věří ve slib americké demokracii, postavit se, promluvit a ukázat, že náš národ nadále patří nám, lidu,“ pokračuje. V této části vyjádření použil formulaci We the People (My, lid), kterou očividně odkazuje na preambuli americké ústavy, která právě takto začíná.
Bývalý prezident rovněž napsal, že odpovědní lidé lžou národu a říkají mu, aby lidé nevěřil tomu, co na vlastní oči vidí. „Pokud se vzdáme našich svobod po 250 letech, už je nemusíme nikdy získat zpět,“ varoval Clinton.
Federální agenti zastřelili Prettiho v sobotu při zásahu, který podle videí a svědků muž natáčel. Zpočátku Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost a vládní představitelé uváděli, že Pretti měl s sebou zbraň a agenty ohrožoval. Z videí a výpovědí svědků však vyplývá, že muž žádnou zbraň během incidentu nedržel. Snažil se bránit jednu ženu a federální agenti ho povalili na zem a pak na něj několikrát vystřelili. Na místě zemřel.
Události v neděli kritizoval také Obama. Podobně jako Clinton varoval před ohrožením hodnot a kritizoval také současného prezidenta Donalda Trumpa, že se nesnaží situaci uklidnit. Sobotní zastřelení zdravotníka Prettiho Obama označil za „srdcervoucí tragédii“ a připomněl také Goodovou. Tu na začátku ledna v Minneapolisu zastřelil příslušník federálního Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
Nad oběma incidenty panují pochybnosti, zda zásah agentů byl přiměřený. Sobotní incident podle Obamy má Američanům připomenout, že „mnohé z našich klíčových hodnot jako národa, jsou čím dál více ohroženy“. Podle exprezidenta mají federální imigrační agenti náročnou práci a očekává se od nich, že ji budou vykonávat podle zákonů a že budou za své činy nést odpovědnost. „Nic takového v Minnesotě nevidíme. Pozorujeme spíše opak,“ uvedl.
Podle něj agenti ICE a dalších úřadů jednají s pocitem beztrestnosti a používají postupy, jejichž cílem je zastrašit obyvatele amerických měst. Obama se domnívá, že Trump a jeho administrativa nic nedělají pro to, aby se federální agenti začali znovu chovat podle zákonů, a spíše situaci zhoršují. Vysvětlení, která podali o smrti Prettiho a Goodové, nebyla podložena podrobným vyšetřováním, zdůrazňuje Obama.
„Zdá se, že jim přímo protiřečí důkazy zaznamenané na videích,“ upozorňuje také. „Musí to přestat. Doufám, že po této poslední tragédii vládní představitelé přehodnotí svůj přístup,“ dodal s tím, že by se Američané měli inspirovat pokojnými protesty v Minneapolisu proti působení agentů ICE a další federálních úřadů.
Trumpova vláda poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, kdy lidé kritizují často brutální postup federálních úřadů. Demonstrace se konají i v dalších amerických městech.