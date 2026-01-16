Z agenta milionář? Sbírka pro muže, který v Minneapolisu zastřelil ženu, pohoršuje

  17:13
Kontroverzní sbírka na podporu agenta amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Jonathana Rosse, který v Minneapolisu počátkem ledna zastřelil aktivistku Renee Nicole Goodovou, už vynesla statisíce dolarů. Úřady proti Rossovi dosud nevznesly žádná obvinění. Od incidentu ve městě pokračují rozsáhlé protesty.
Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté,...

Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co jeden z jeho agentů zabil Renee Nicole Goodovou. Na místo dorazila policie, členové ICE i speciální jednotky. (8. ledna 2026) | foto: AP

Příslušníci americké imigrační a celní správy (ICE) zasahují na místě činu v Minneapolisu.
Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté,...
Američané v Minneapolisu za přítomnosti policie dál protestují proti Úřadu pro...
Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté,...
Kampaň na stránce GoFundMe uvádí, že peníze poputují na Rossovu podporu. Původně se zde také psalo, že jejím cílem je pomoci Rossovi s potenciální právní obhajobou, tuto pasáž ale její organizátoři odstranili. Pro agenta se dosud vybralo 760 tisíc dolarů (zhruba 16 milionů korun).

Ross zastřelil sedmatřicetiletou matku tří dětí Goodovou při rozsáhlém zásahu ICE v Minneapolisu. Žena se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů. Podle tvrzení ministerstva vnitřní bezpečnosti Ross střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla. Videa z místa však ukazují, že se mu naopak snažila vyhnout.

Je celá od krve! Přepisy volání ukazují šok po zastřelení řidičky v Minneapolisu

Minnesotský guvernér Tim Walz i zástupci města uvádějí, že Goodová byla zastřelena neoprávněně, když se pouze snažila z místa odjet. Žena se na místě účastnila dobrovolnické hlídky sledující působení agentů ICE.

Policie Rosse zatím nezatkla ani ho neobvinila. Právní experti podle portálu USA Today upozorňují, že federální stíhání se jeví jako nepravděpodobné vzhledem k vyjádřením představitelů vlády prezidenta Donalda Trumpa, kteří podporují narativ o nutné sebeobraně agenta.

Imigrační agent v USA zastřelil ženu. Chtěla ho přejet, řekl Trump. Místní zuří

Sbírku pro Rosse založil Clyde Emmons z Michiganu. Uvedl, že jeho postup proti Goodové považuje za oprávněný. Peníze podle něj muži pomohou s případnými právními výdaji. Mezi dárci se objevil i miliardář Bill Ackman, který poslal deset tisíc dolarů a vysvětlil, že dlouhodobě podporuje lidi, o nichž si myslí, že jsou nevinní.

Podle magazínu Forbes se v reakci na sbírku pro Rosse vzedmula vlna nesouhlasu. Kritici žádají, aby ji GoFundMe zastavilo s tím, že se jedná porušení podmínek služby společnosti, které zakazují vybírání peněz na obhajobu člověka obviněného z násilného trestného činu.

Mluvčí GoFundMe uvedl, že pravidla se vztahují na kohokoli, kdo byl formálně obviněn z násilného trestného činu, což v případě Rosse neplatí. Za odstranění sbírky na podporu Rosse vzniklo už několik peticí.

Povolám armádu, hrozí Trump

Na GoFundMe vznikla také kampaň na pomoc rodině Goodové, ve které se během pár dní vybralo přes 1,5 milionu dolarů – více než třicetinásobek původního cíle 50 tisíc dolarů. Organizátoři sbírku následně uzavřeli. Vybrané prostředky poputují do svěřenského fondu pro rodinu.

Trump ve čtvrtek pohrozil, že k potlačení protestů proti imigračním agentům v Minnesotě využije zákon o povstání, který mu umožňuje povolat vojsko.

„Běžte domů, nacisti z ICE!“ Minneapolis vře po zabití ženy imigračním agentem

Vyjádření přichází poté, co federální agenti ve středu střelili muže v Minneapolisu do nohy poté, co podle ministerstva vnitřní bezpečnosti zaútočil na jednoho z agentů lopatou na sníh a koštětem. Několik set protestujících se v Minneapolisu tentýž den střetlo s bezpečnostními složkami.

