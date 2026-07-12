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Rubio? To je vlastně místodržící Venezuely, míní zdroje z americké diplomacie

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  10:44
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (17. dubna 2025)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (17. dubna 2025) | foto: Reuters

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Z amerického ministra zahraničí Marka Rubia se stal fakticky americký místodržící Venezuely. Jeho roli tak na základě rozhovorů s několika zdroji z diplomacie popisuje deník The New York Times (NYT). Podle něj Rubio rozhoduje o rozdělování příjmů z venezuelského exportu ropy zajišťovaného Spojenými státy.

Rubio je také v přímém kontaktu s prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezovou. Caracas informace listu nekomentoval.

Rubio se dostal do této role poté, co v lednu americké speciální síly unesly z Caracasu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Spojené státy pak Venezuele podle NYT vnutily schéma, podle kterého zprostředkovávají vývoz její ropy. Příjmy z prodejů pobírá Washington, který je podle svého vlastního uvážení vyplácí venezuelské vládě.

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„Rubio nyní skutečně kontroluje venezuelské finance, distribuci jejích přírodních zdrojů a její vládu,“ shodují se podle deníku zdroje, se kterými list hovořil.

Rubio je prostřednictvím aplikace Whatsapp v soustavném kontaktu s venezuelskou prozatímní prezidentkou Rodríguezovou. Komunikaci usnadňuje to, že Rubio umí na rozdíl od prezidenta Donalda Trumpa španělsky.

I přes intenzivní vztahy nejsou Rubio a Rodríguezová rovnocennými partnery. Právě americký ministr zahraničí kontroluje vyplácení financí z prodeje venezuelské ropy do zahraničí. Tím má na Caracas velmi silný nástroj nátlaku. Vedle toho má Rubio vliv na sankce uplatňované na Venezuelu.

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„Z Rubia se stal fakticky místodržící ve Venezuele,“ uvedl list s tím, že žádný další americký představitel neměl takovou moc v zahraniční zemi, jako nyní Rubio ve Venezuele, od dob amerického správce Iráku Paula Bremera v letech 2003 a 2004.

Podle deníku má pro Venezuelu schéma prodeje ropy prostřednictvím Spojených států jednu výhodu. K příjmům se totiž nedostanou věřitelé latinskoamerické země.

Spolupráci se současnou venezuelskou vládou si pochvaluje i americký prezident Trump, který v nadsázce řekl, že by se Rubio mohl stát příštím venezuelským vůdcem.

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Podle kritiků je však sporné, že americká vláda podporuje venezuelský režim, který je autoritářský. V plánech představených krátce po únosu Madura Washington tvrdil, že chce nejdříve Venezuelu stabilizovat ekonomicky a pak začít přechodem k demokracii.

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