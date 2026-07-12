Rubio je také v přímém kontaktu s prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezovou. Caracas informace listu nekomentoval.
Rubio se dostal do této role poté, co v lednu americké speciální síly unesly z Caracasu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Spojené státy pak Venezuele podle NYT vnutily schéma, podle kterého zprostředkovávají vývoz její ropy. Příjmy z prodejů pobírá Washington, který je podle svého vlastního uvážení vyplácí venezuelské vládě.
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„Rubio nyní skutečně kontroluje venezuelské finance, distribuci jejích přírodních zdrojů a její vládu,“ shodují se podle deníku zdroje, se kterými list hovořil.
Rubio je prostřednictvím aplikace Whatsapp v soustavném kontaktu s venezuelskou prozatímní prezidentkou Rodríguezovou. Komunikaci usnadňuje to, že Rubio umí na rozdíl od prezidenta Donalda Trumpa španělsky.
I přes intenzivní vztahy nejsou Rubio a Rodríguezová rovnocennými partnery. Právě americký ministr zahraničí kontroluje vyplácení financí z prodeje venezuelské ropy do zahraničí. Tím má na Caracas velmi silný nástroj nátlaku. Vedle toho má Rubio vliv na sankce uplatňované na Venezuelu.
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„Z Rubia se stal fakticky místodržící ve Venezuele,“ uvedl list s tím, že žádný další americký představitel neměl takovou moc v zahraniční zemi, jako nyní Rubio ve Venezuele, od dob amerického správce Iráku Paula Bremera v letech 2003 a 2004.
Podle deníku má pro Venezuelu schéma prodeje ropy prostřednictvím Spojených států jednu výhodu. K příjmům se totiž nedostanou věřitelé latinskoamerické země.
Spolupráci se současnou venezuelskou vládou si pochvaluje i americký prezident Trump, který v nadsázce řekl, že by se Rubio mohl stát příštím venezuelským vůdcem.
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Podle kritiků je však sporné, že americká vláda podporuje venezuelský režim, který je autoritářský. V plánech představených krátce po únosu Madura Washington tvrdil, že chce nejdříve Venezuelu stabilizovat ekonomicky a pak začít přechodem k demokracii.