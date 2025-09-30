Pentagon svolal všechny americké generály, promluví k nim i Trump

Několik stovek nejvýše postavených amerických generálů a admirálů se dnes sejde na výjimečném jednání, které bez udání konkrétního důvodu svolal ministr obrany, nově označovaný za ministra války, Pete Hegseth. K armádním špičkám promluví i prezident Donald Trump.

Americký ministr obrany Pete Hegseth během slyšení v Senátu. (11. června 2025) | foto: AP

Elitní představitelé pozemního vojska, letectva i námořnictva působící v USA i v celém světě se setkají na základně námořní pěchoty Quantico ve státě Virginia.

Podle zdrojů televizní stanice ABC News má být hlavním poselstvím Hegsethova projevu návrat „válečného étosu“ do řad armády a představení nových standardů, které by k tomuto cíli měly vést. Hlavní prioritou vojska by měla být obrana vlasti. Vnímání rizik zvenčí a působení zahraničních misí by se mohly dotknout změny, uvádí zdroje.

Ve Spojených státech a desítkách dalších zemí napříč různými časovými pásmy působí přibližně 800 generálů a admirálů. Podle zdrojů listu The Washington Post se Hegsethův rozkaz vztahuje na všechny zástupce armády v hodnosti brigádního generála nebo vyšší, případně jejich ekvivalenty v námořnictvu, kteří zastávají velitelské pozice.

Zahrnuje také jejich nejvyšší poradce. Na schůzce se očekává přítomnost vysokých představitelů armády ze Spojených států i z misí v Evropě, na Blízkém východě a v oblasti Asie a Tichomoří.

Pete Hegseth, ministr války. Rezort obrany změnil svou tvář dle Trumpova přání

Bezprecedentní rozsah setkání vyvolává podle deníku v některých armádních činitelích obavy. Hegseth v nedávné době nařídil rozsáhlé změny v armádě, včetně snížení počtu generálů o 20 procent, propuštění vysokých důstojníků bez udání důvodu a zasadil se také o rozšíření názvu ministerstva obrany o název „ministerstvo války“.

