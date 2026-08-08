Demokraté i někteří republikáni vyjadřovali při schvalovacím procesu obavy ohledně dosazení Trumpova blízkého spojence do čela ministerstva spravedlnosti, které se historicky pyšnilo tím, že je nezávislé na Bílém domě.
„Je mi velkou ctí, že mi prezident Trump projevil důvěru a svěřil mi vedení ministerstva spravedlnosti,“ napsal na sociální síti X Blanche. Senátorům vyjádřil vděčnost za to, že zůstali vzhůru do noci, aby proces dokončili.
Nakonec byl Blanche potvrzen jen nejtěsnější většinou hlasů. Proti němu se kromě všech demokratů postavily i dvě republikánské senátorky – Susan Collinsová ze státu Maine a Lisa Murkowská z Aljašky.
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Rozhodující pro Blancheovo schválení bylo páteční oznámení republikánského senátora Billa Cassidyho, že ho podpoří s tím, že Blanche je nejlepší variantou, se kterou Trump může přijít.
Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer po potvrzení Blanche republikány obvinil z toho, že Trumpovi na stříbrném podnose dali záminku pokračovat v jeho „všeprostupující, dechberoucí korupci“.
„Pokud chcete vymýtit korupci, prezidentův osobní právník nemůže být ministrem spravedlnosti. Nepotřebujete doktorát z politologie, aby vám to došlo,“ napsal Schumer na X.
Podle agentury AP by potvrzení ve funkci Blancheovi mohlo uvolnit ruce k ještě agresivnějšímu prosazování agendy Trumpovy administrativy. Republikánský prezident se přitom snaží podřídit ministerstvo své vůli a využít ho mimo jiné k vyšetřování svých politických odpůrců.
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Už v úterý Blancheovu nominaci na ministra spravedlnosti schválil justiční výbor Senátu díky dohodě s některými kritickými republikánskými senátory, kteří tlačili na ukončení plánů na vznik kontroverzního fondu na kompenzaci Trumpových spojenců tvrdících, že je poškodily úřady. Blanche veřejně písemně slíbil, že ministerstvo od plánu upustí.
Murkowská rozhodnutí nominaci Blanche nepodpořit odůvodnila obavami, že v roli ministra spravedlnosti fond ve výši 1,8 miliardy dolarů (37,9 miliardy Kč) obnoví.
Blnacheovi odpůrci ho kritizovali rovněž za způsob, jakým ministerstvo spravedlnosti přistupovalo ke zveřejňování spisů o zesnulém sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi.