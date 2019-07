Rošáda na postu ministra obrany USA, Espera dočasně nahradil Spencer

7:15 , aktualizováno 7:15

Vedení amerického ministerstva obrany se v pondělí jako třetí úřadující šéf Pentagonu od počátku letošního roku ujal Richard Spencer. Dosavadní úřadující ministr Mark Esper, kterého prezident Donald Trump do funkce navrhl, totiž odstoupil, aby mohl být do úřadu trvale potvrzen Senátem. Výměna by tak měla být jen dočasná.