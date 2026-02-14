Pošlete osobní údaje kritiků úřadu ICE, žádá Trumpova vláda Metu i Google

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) posílá obsílky technologickým společnostem, včetně Mety a Googlu, s žádostmi o jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další identifikační údaje lidí, kteří kritizují Úřad pro imigraci a cla (ICE) či sledují jeho aktivity.
Vláda prezidenta Donalda Trumpa tak zesiluje své úsilí identifikovat Američany, kteří nesouhlasí s operacemi kontroverzního imigračního úřadu.

Stovky podobných obsílek od DHS v posledních měsících obdržely společnosti Google, Reddit, Discord a Meta, která vlastní Facebook a Instagram, píše list The New York Times s odvoláním na vládní představitele a zaměstnance těchto firem. Google, Meta a Reddit podle vládních zdrojů některým ze žádostí vyhověly.

Ministerstvo žádalo o identifikační údaje majitelů účtů na sociálních sítích, kteří na nich neuvádějí svá skutečná jména. Tyto účty byly kritické k ICE nebo sdílely aktuální polohu imigračních agentů.

Trumpova vláda ukončí imigrační zásah v Minnesotě, čelil tvrdé kritice

Je na technologických společnostech, zda se rozhodnou tyto informace poskytnout, píše NYT. Firmy podle listu uvedly, že žádosti obdržené od vlády nejprve posuzují. Některé z nich dané uživatele upozornily, že vláda požaduje jejich osobní údaje, a daly jim 10 až 14 na napadení obsílky u soudu.

„Vláda si toho dovoluje více než dříve,“ řekl vedoucí právník Americké unie občanských práv (ACLU) v Pensylvánii Steve Loney. Právník v posledních šesti měsících zastupoval lidi, jejichž osobní informace v souvislosti s aktivitou na sociálních sítích chtělo DHS získat. Právníci DHS u soudu žádosti zdůvodňují tím, že chtějí zajistit bezpečnost agentů ICE.

V USA zatkli bývalého moderátora CNN, v kostele natáčel protest proti ICE

Trumpova administrativa se usilovně snaží potlačovat kritiku ICE, mimo jiné zjišťováním totožnosti Američanů, kteří proti úřadu demonstrovali. Imigrační agenti v Minneapolisu a Chicagu podle NYT upozornili účastníky protestů, že jsou natáčeni a jejich totožnost je zjišťována pomocí technologie na rozpoznávání obličejů. Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan v lednu řekl stanici Fox News, že usiluje o vytvoření databáze osob, které byly zadrženy za maření imigračních operací.

Silicon Valley má dlouhodobě s federální vládou napjaté vztahy ohledně toho, kolik informací o uživatelích by měly firmy vládě poskytovat. Ze zpráv o transparentnosti, které technologické společnosti zveřejňují, vyplývá, že počet žádostí o uživatelích ze strany vlád po celém světě v průběhu let vzrostl. Mezi země, které jich podávají nejvíce, patří Spojené státy a Indie.

Pošlete osobní údaje kritiků úřadu ICE, žádá Trumpova vláda Metu i Google

