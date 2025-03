Vyhazov tisíce pracovníků ze školství v USA. Rušíme byrokracii, hájí se ministryně

Propouští se 1 315 lidí, dalších téměř 600 jich přijalo nabídky odejít z resortu dobrovolně, kromě toho o práci přišlo 63 zaměstnanců ve zkušební době, cituje jednoho z nejmenovaných vysoce postavených činitelů ministerstva list The Washington Post (WP). Na úřadu, který měl v době lednového návratu Trumpa do Bílého domu kolem 4 133 pracovníků, tak podle něj zůstane méně než 2 200 lidí.

Oznámené škrty podle AP vyvolaly otázky ohledně schopnosti úřadu pokračovat v obvyklých operacích. Zástupci resortu tvrdí, že budou pokračovat v plnění klíčových funkcí jako je distribuce federální pomoci školám nebo správa studentských půjček. McMahonová přitom hájila Trumpa před kritikou. „Nebereme vzdělání... Odebírá (Trump) ze školství byrokracii, takže toho více proudí do států,“ řekla podle CNN.

Trump už dříve uvedl, že chce zrušit celé ministerstvo školství. To je ale nepravděpodobné, protože takový krok by vyžadoval schválení Senátem, kde by pro něj muselo zvednout ruku 60 senátorů, ovšem Trumpovi republikáni v něm mají jen 53 křesel, podotkl The Washington Post. Administrativa se proto snaží podle listu „vykuchat“ ministerstvo snížením počtu zaměstnanců nebo grantů.

Propouštění je součástí dramatického snižování počtu zaměstnanců pod taktovkou amerického prezidenta v deklarované snaze zeštíhlit federální správu.

Nedávno Trump podle WP nařídil ministrům, aby se více podíleli na rozhodování o propouštění federálních zaměstnanců a nečekali na instrukce Elona Muska, jenž stojí v čele skupiny pro efektivitu státní správy (DOGE), a kterého Trump pověřil zredukováním federálního aparátu.

Trumpův pokyn je podle listu taktickým krokem, jímž se administrativa snaží chránit před možnými právními námitkami v dalším kole propouštění ve federální sféře. Proti záměru přetvořit státní správu je totiž řada předběžných soudních rozhodnutí.