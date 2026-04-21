„Ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová opustí administrativu, aby přešla do soukromého sektoru,“ oznámil ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung. Poznamenal, že odvedla skvělou práci v ochraně amerických pracovníků a zavádění pracovních postupů a rovněž přispěla ke zlepšení života Američanů, když jim pomáhala rozšířit kvalifikaci.
Úřadujícím ministrem spravedlnosti se stane stávající náměstek Chavezové-DeRemerové Keith Sonderling.
|
Odchod Chavezové-DeRemerové následuje poté, co média od ledna zveřejňovala zprávy o tom, že ministryně čelí vyšetřování. List The New York Times před týdnem napsal, že nezávislá inspekce ministerstva prověřuje materiály, podle kterých hlavní poradci ministryně a také členové rodiny běžně posílali osobní zprávy a požadavky mladým představitelům úřadu.
Mimo jiné její manžel a také otec si podle deníku psali s mladými zaměstnankyněmi ministerstva a další pracovníci dostali upozornění, aby se rodině Chavezové-DeRemerové dostatečně věnovali.
|
Chavezové-DeRemerové rovněž čelila obviněním, že v práci pila alkohol a pověřovala zaměstnance organizováním oficiálních cest, jejichž náplní ale byly osobní záležitosti.
První členkou Trumpovy vlády, který opustil funkci, byla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Stalo se tak po kritice jejího řízení úřadu a Trumpovy imigrační agendy. V dubnu pak prezident odvolal ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou.
|
Podle Reuters šéfovi Bílého domu vadilo, jak Bondiová postupovala v kauze zveřejňování složek týkající se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump byl podle médií také stále více frustrován tím, že Bondiová nejednala dostatečně rychle při stíhání kritiků a protivníků, proti nimž chtěl prezident vznést trestní obvinění.