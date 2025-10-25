Anonymní dárce poslal Pentagonu miliardy. Je to přítel a patriot, mlží Trump

„Dar byl poskytnut za podmínky, že bude využit na pokrytí nákladů na platy a benefity členů ozbrojených sil,“ řekl podle deníku The Washington Post (WP) mluvčí ministerstva obrany Sean Parnell a dodal, že ministerstvo obrany peníze převzalo v rámci obecné pravomoci přijímat dary.
Soukromý dar bude mít nicméně jen malý dopad na platové náklady ministerstva. Pentagon každé dva týdny vynaloží přibližně 7,5 miliardy dolarů (157 miliard korun) na výplaty uniformovaných vojáků a rezervistů, píše WP s odvoláním na vládní údaje.
Prezident Trump ve čtvrtek v Bílém domě dárce odmítl jmenovat, ale označil ho za patriota a přítele, píše deník The New York Times (NYT). Rozhodnutí peníze přijmout a platit vojákům ze soukromých zdrojů je velmi neobvyklé, míní NYT.
Podle listu by se mohlo jednat o porušení zákona o nedostatku finančních prostředků, který federálním úřadům zakazuje utrácet více peněz, než schválil Kongres, nebo přijímat dobrovolné služby.
Trump v polovině října podepsal výnos, kterým nařídil Pentagonu zajistit výplatu vojákům ve službě i přes uzavření federální vlády. Jeho administrativa minulý týden přesunula osm miliard dolarů (167,5 miliardy korun) z fondů na vojenský výzkum a vývoj, aby zajistila platy, které vojáci dostávají každé dva týdny.
Podle agentury AP však není zřejmé, zda v době, kdy politické napětí s prodlužujícím se shutdownem roste, bude vláda ochotná či schopná opět zajistit potřebné peníze na platy, které vojáci očekávají 31. října.
Americká federální vláda nemá zaručené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok. To vedlo k omezení chodu některých úřadů. Přibližně 670 tisíc federálních pracovníků dostalo nucené volno a po dobu omezení fungování vlády nebudou dostávat plat, měl by jim však být vyplacen zpětně.
Dalších 730 tisíc pracovníků, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracuje, avšak po dobu shutdownu nedostávají výplatu. Kromě armádních příslušníků jsou mezi nezbytnými pracovníky například letoví dispečeři, policisté či zdravotníci v nemocnicích.