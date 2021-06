USA podnikly nálet na pohraničí Sýrie a Iráku. Mířily na íránské milice

Cílem amerických náletů se stala operační zařízení a sklady zbraní na dvou místech v Sýrii a jednom místě v Iráku, uvedlo americké ministerstvo obrany. Při jednom z náletů přišlo o život nejméně pěti příslušníků milicí a další utrpěli zranění, napsala agentura AFP s odvoláním na exilovou Syrskou organizaci pro lidská práva. Tato nevládní organizace sice sídlí v Londýně, má ale v Sýrii síť svých spolupracovníků.



Nálety podle Pentagonu dávají jasně najevo, že prezident Joe Biden je odhodlán konat při ochraně amerického personálu.

Agentura Reuters poznamenala, že je to podruhé, co prezident Biden od svého nástupu do funkce před pěti měsíci nařídil odvetné údery proti Íránem podporovaným milicím. Biden v únoru nařídil omezené údery proti cílům v Sýrii v reakci na raketové útoky v Iráku.

Letecká základna Ajn al-Asad v Iráku, na níž působí američtí vojáci, se stala před týdnem podle agentury AFP cílem raketového útoku. USA v minulosti podobný typ útoků přisuzovaly místním milicím podporovaným Íránem.

Zpráva o novém raketovém útoku přišla jen dva dny po prezidentských volbách v Íránu, v nichž zvítězil ultrakonzervativec Ebrahím Raísí. Jeho zvolení přitom oslavují nejradikálnější proíránské skupiny působící Iráku, které dlouhodobě vedou kampaň proti americké přítomnosti v zemi. Výsledek voleb v Íránu tyto skupiny vyzdvihly jako „neúspěch amerických pěšáků“.

Proti zařízením USA v Iráku od začátku letošního roku směřovalo již více než čtyři desítky útoků, terčem byla americká ambasáda v Bagdádu, základny s americkými vojáky nebo jimi najatými bojovníky či konvoje podporující snahy mezinárodní koalice zaměřené na boj proti džihádistům.

Podobné výpady se přitom v poslední době vyhrocují. Dříve k nim milice využívaly rakety nebo bomby umístěné na okraji silnic, od poloviny dubna však opakovaně zaútočily ozbrojenými bezpilotními letouny. Podobné výpady podnikají například proti Saúdské Arábii jemenští povstalci z řad Húsíů rovněž podporovaní Íránem.

Američané v Iráku znovu nasadili svoje systémy protivzdušné obrany Patriot. Nadále udržují v akci i systém C-RAM, jemuž se v minulosti podařilo sestřelit řadu raket.

Zapojení nového prostředku protivzdušné obrany je podle AFP důkazem toho, že se Washington nového vývoje obává. Nedávno rovněž nabídl až tři miliony dolarů (64,7 milionu korun) za informace ohledně útoků proti americkým cílům v Iráku z poslední doby.