Prezident Donald Trump už ráno řekl, že výsledky úterních voleb uzná a že s vítěznými demokraty bude spolupracovat, ale že od něj můžeme očekávat vetování jejich zákonů. Chápu, že je právě tento šéf Bílého domu extrémně nepředvídatelný, nicméně: Jak se podle vás bude chovat dál?
Myslím si, že nejbližší rádcové Donalda Trumpa budou nyní chvíli uvažovat, jakým způsobem z té situace vybruslit. Třeba vlivný poradce Stephen Miller už dlouhodobě pracuje na konceptu vládnutí prostřednictvím prezidentských dekretů a vládních nařízení. To znamená de facto obcházení Kongresu. A i když teď mají demokraté výraznou většinu v obou komorách, prezidentské veto rozhodně nepřehlasují, protože to vyžaduje dvoutřetinovou většinu.
Ukázal tak, že myšlenky elementární sociální spravedlnosti jsou v podstatě biblické, a pro demokraty „objevil křesťanství“.