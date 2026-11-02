„Mohl by být neskutečně vytočený. A pokud na to dojde, bude velmi drsný,“ bojí se jeden z pětice diplomatů Severoatlantické aliance, které pod podmínkou anonymity vyzpovídali bruselští reportéři portálu Politico.
Všichni se podle něj obávají, že pokud nastane ten „nejhorší“ scénář a republikáni prohrají extrémně důležité „midterms“ volby, Trump začne o to víc útočit na NATO. V zahraniční politice má totiž šéf Bílého domu poněkud volnější ruce než v té domácí, kde ho bude moci nově navolený Kongres držet na uzdě.
Trump by mohl podmínit další přítomnost Američanů na evropských základnách také tím, že Evropa přijme mírovou dohodu Ukrajiny s Ruskem v takové podobě, jakou jim předloží on.