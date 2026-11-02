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Pomsta chromé kachny. Trump si může po prohře v midterms vylít zlost na Evropě

Kateřina Havlická
  18:00

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Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu před odletem do Fort Myers na Floridě. (23. října 2026) | foto: Evan VucciReuters

Stažení dalších vojáků, méně peněz i snaha donutit Ukrajinu k dohodě s Ruskem. Nejen toho se obávají diplomaté NATO v případě, že americký prezident Donald Trump prohraje úterní volby do Kongresu. Jako „chromá kachna“ totiž může být paradoxně ještě nepředvídatelnější než nyní. A protože v domácí politice ho kongresmani dokážou zkrotit, může si vylít zlost v té zahraniční. Evropa ho přece štve už dlouho.

„Mohl by být neskutečně vytočený. A pokud na to dojde, bude velmi drsný,“ bojí se jeden z pětice diplomatů Severoatlantické aliance, které pod podmínkou anonymity vyzpovídali bruselští reportéři portálu Politico.

Všichni se podle něj obávají, že pokud nastane ten „nejhorší“ scénář a republikáni prohrají extrémně důležité „midterms“ volby, Trump začne o to víc útočit na NATO. V zahraniční politice má totiž šéf Bílého domu poněkud volnější ruce než v té domácí, kde ho bude moci nově navolený Kongres držet na uzdě.

Trump by mohl podmínit další přítomnost Američanů na evropských základnách také tím, že Evropa přijme mírovou dohodu Ukrajiny s Ruskem v takové podobě, jakou jim předloží on.

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