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První černoch v čele Sněmovny? Jeffries má nakročeno k přepsání amerických dějin

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  16:13
Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries vystupuje na volebním...

Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries vystupuje na volebním večírku ve Washingtonu. (3. listopadu 2026) | foto: Jonathan ErnstReuters

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Demokrat Hakeem Jeffries míří do čela americké Sněmovny reprezentantů a může se stát prvním černochem v této funkci. Jeho strana od něj očekává, že ji sjednotí a povede do střetu s republikánským prezidentem Donaldem Trumpem. Jeffries slibuje voličům zásadní změny a dostupnější život.

Šestapadesátiletý rodák z Brooklynu by ve funkci vystřídal republikána Mikea Johnsona poté, co demokraté v úterních volbách získali ve Sněmovně jasnou většinu. O jejím novém předsedovi rozhodnou zákonodárci začátkem ledna, kdy se sejde nový Kongres.

Jeffriesovo případné zvolení by mělo i silný symbolický rozměr. Budova washingtonského Kapitolu, v níž dnes Kongres zasedá, totiž vznikala také díky práci zotročených Afroameričanů.

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Na volebním večeru demokratů ve Washingtonu přivítali Jeffriese v noci na středu nadšené ovace a skandování „Předseda! Předseda!“. Svůj projev k příznivcům zahájil slovy: „Amerika je zpátky.“ Zároveň se snažil zdůraznit, že vítězství demokratů přesahuje stranické hranice.

„Tohle není stranická záležitost. Je to vlastenecký okamžik,“ prohlásil Jeffries. Demokraté podle něj chápou, že Američané ve volbách žádali změnu. „Slyšíme vás. Budeme tvrdě pracovat, abychom ji přinesli,“ slíbil.

Jeffries stojí v čele demokratů ve Sněmovně reprezentantů poslední čtyři léta. Do vedení strany se dostal s podporou Nancy Pelosiové, která po porážce demokratů ve volbách v roce 2022 ustoupila z vedoucí pozice.

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Po Jeffriesově boku by měli podle stanice NPR stanout Katherine Clarková z Massachusetts jako šéfka sněmovní většiny a Pete Aguilar z Kalifornie coby předseda demokratického poslaneckého klubu.

Demokraty nyní čeká nelehký úkol: udržet různorodou většinu pohromadě a zároveň se postavit Trumpovi v posledních dvou let jeho prezidentského mandátu. Demokraté se budou muset vypořádat také s novou skupinou zákonodárců, mezi nimiž jsou i politici podporovaní organizací Demokratických socialistů Ameriky, kteří chtějí stranu posunout více doleva. Největší část demokratů by přesto měla zůstat umírněná.

Jeffries slibuje ambiciózní program pro prvních sto dní ve funkci. Chce se zaměřit na životní náklady a zahájit vyšetřování Trumpovy administrativy.

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Demokraté podle něj chtějí také zlepšit dostupnost bydlení, vzdělání a zdravotní péče nebo zajistit lepší podmínky pro lidi v důchodu.

„Budeme bojovat za to, aby si život v této zemi mohl dovolit každý Američan. Věci nefungují. Potřebujeme Kongres, který bude hájit především zájmy Američanů,“ prohlásil Jeffries.

Prosadit tyto plány nebude snadné. Demokraté se při snaze řešit vysoké životní náklady pravděpodobně střetnou s Trumpem, který může přijaté zákony vetovat. Hned ve středu tím pohrozil. „Demokraté budou představovat legislativní návrhy, které považuji za šílené,“ řekl.

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Ve hře zůstává také ústavní žaloba na prezidenta, takzvaný impeachment. Jeffries a jeho kolegové zároveň chtějí voličům dokázat, že demokraté dokážou vládnout a vyhnou se vnitřním sporům a chaosu, které za republikánského vedení opakovaně ochromovaly práci Sněmovny.

Než vstoupil do amerického Kongresu, Jeffries vystudoval práva na Newyorské univerzitě, pracoval jako podnikový právník a působil v zákonodárném sboru státu New York.

Jeffries vyrůstal v Brooklynu jako syn veterána letectva a sociální pracovnice. Dospíval v době, kdy jeho rodnou čtvrť sužovala drogová epidemie. Zkušenost s problémy, které tehdy zasahovaly místní komunitu, podle něj ovlivnila jeho zájem o politiku a snahu zlepšovat život lidí.

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Jeffriesovi kolegové podle agentury AP oceňují především jeho schopnost naslouchat a hledat společnou řeč. V tomto ohledu se liší od Pelosiové, která prosazovala mnohem razantnější styl vedení. Kritici mu však vyčítají, že v současném hektickém politickém prostředí někdy reaguje příliš pomalu.

Novou demokratickou většinu čeká řada zásadních výzev. Musí se vypořádat s rostoucími náklady na zdravotní péči, drahými pohonnými hmotami a potravinami, válkou v Íránu i Trumpovým postojem k válce na Ukrajině. Pozornost bude muset věnovat také podezřením z korupce.

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