Pistorius pogratuloval demokratům k „historickému vítězství“ v Kongresu. Zároveň poznamenal, že americká administrativa zůstane stejná a Berlín s ní bude i nadále s plnou důvěrou spolupracovat.
Sociálnědemokratický spolkový ministr obrany, který hovořil na Berlínské bezpečnostní konferenci, dodal, že neví, jaké plány má prezident Trump pro blízkou budoucnost, ale že Berlín bude jednat jak s demokraty, tak s republikány.
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Francouzský ministr financí Lescure podotkl, že prezident Trump má i po porážce Republikánské strany ve volbách v polovině jeho mandátu nadále pod kontrolou zahraniční politiku, přičemž jeho kroky jsou nepředvídatelné.
„Buď se rozhodne povznést nad vřavu a uzná, že jsou nutné změny, zejména pokud jde o ceny benzinu, které mají přímý dopad na lidi, a, dodávám, také omezí své mezinárodní angažmá; anebo to neudělá,“ řekl Lescure francouzské televizní stanici BFM.
„Upřímně řečeno, je to věc, kterou budeme muset v nadcházejících dnech bedlivě sledovat,“ dodal Lescure.
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Španělský levicový premiér Sánchez uvedl, že americká společnost v úterý hlasovala proti politice, kvůli které lidé chudnou. „Proti nenávisti. Proti machismu. Proti popírání klimatických změn a proti privilegiím elit,“ dodal na síti X s tím, že výsledek kongresových voleb v USA znamená globální neúspěch pro krajní pravici.
Sánchezova vláda se v poslední době s Trumpovou administrativou opakovaně střetávala kvůli výdajům na obranu či válce USA proti Íránu. Trump dokonce Španělsku pohrozil cly a navrhl, aby NATO zvážilo jeho vyloučení.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf na síti X uvedl, že američtí voliči probíhající válce v Íránu řekli jasné ne. „Pokud americká vláda zradí vůli svého lidu, aby sloužila mezinárodním sponzorům a vyděračům, zjistí, že naše NE s sebou přináší noční můru,“ dodal.
Čína chce stabilní vztahy s Washingtonem
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning uvedla, že Čína je připravena pokračovat ve spolupráci se Spojenými státy a naplňovat dohody, které uzavřeli prezidenti obou zemí.
Peking chce podle ní budovat konstruktivní a stabilní vztahy s Washingtonem založené na vzájemném respektu, spravedlnosti a oboustranné výhodnosti. Čína chce také naplňovat důležité dohody, kterých dosáhli prezidenti obou zemí.
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Vývoj voleb pozorně sleduje také Tchaj-wan, který Peking považuje za součást svého území. Tchajwanské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vztahy se Spojenými státy se dlouhodobě opírají o podporu obou hlavních politických stran, amerického Kongresu i exekutivy.
Tchaj-pej chce na tomto základě pokračovat v prohlubování spolupráce s Washingtonem v oblasti bezpečnosti, obchodu, technologií a vzdělávání. Usiluje také o to, aby americký Kongres i místní samosprávy nadále věnovaly pozornost vztahům s Tchaj-wanem a otázkám společného zájmu.
Japonský vládní mluvčí Minoru Kihara v Tokiu prohlásil, že spojenectví se Spojenými státy zůstává základním pilířem japonské zahraniční a bezpečnostní politiky. Je podle něj důležité také pro prosazování národních zájmů Japonska v současném stále nestabilnějším a nejistějším světě.
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ANALÝZA: Trumpův kult se rozpadl. Američané uvěřili, že jim vládne orangutan
Vláda premiérky Sanae Takaičiové usiluje o užší spolupráci s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem jsou mimo jiné vojenské posilování Číny a raketový jaderný program Severní Koreje. Tokio chce posílit možnosti společné reakce Japonska a USA na případné hrozby.
Kihara se vyjádřil také k vývoji na finančních trzích. Vláda je podle něj bude sledovat s mimořádnou pozorností, odmítl ale předjímat dopady konkrétních událostí včetně amerických voleb. Trhy podle něj ovlivňuje řada různých faktorů.
Podle jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy mohou výsledky voleb zahájit novou éru mezinárodních vztahů. Vztahy mezi Jihoafrickou republikou (JAR) a Spojenými státy jsou přitom v poslední době napjaté. Vláda prezidenta Donalda Trumpa tento týden oznámila, že JAR přijde o bezcelní přístup na americký trh v rámci obchodního programu pro africké země.