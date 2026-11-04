Historický výsledek. Demokraté dobyli po 94 letech Kansas a získali Texas

Hamilton, duchovní největší metodistické obce v zemi, dosud nezastával žádnou veřejnou funkci a až do začátku letošního roku byl registrován jako republikán. Jde o překvapivé vítězství ve státě, kde Donald Trump v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil o 16 procentních bodů.
Hamiltonovi se tak zřejmě podařilo oslovit voliče republikánů a nezávislých, které frustroval růst životních nákladů a kteří byli nespokojeni s tím, jak Trump zvládá ekonomiku a válku s Íránem. Hamilton zvítězil nad dosavadním senátorem Rogerem Marshallem.
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Modrá tsunami. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát, Trump reagoval
Demokraté podle projekcí několika amerických médií ovládli Senát i Sněmovnu reprezentantů a budou mít většinu v obou komorách Kongresu. Miliony voličů takto vystavily prezidentu Trumpovi ostré vysvědčení, hodnotí dosavadní výsledky voleb agentura Reuters.
Rozsah a síla demokratické vlny se sice teprve plně ukazují, avšak strana zvítězila i ve státech, které byly dlouho považovány za republikánské bašty – kromě Kansasu také v Texasu, Iowě, Jižní Karolíně či Ohia. Trump v těchto státech osobně vybral republikánské kandidáty nebo se v jejich prospěch snažil mobilizovat voliče na volebních shromážděních.
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Američany u voleb trápila drahota, Trump řešil hlas moderátorky a „své“ jezírko
V Texasu porazil James Talarico republikána Kena Paxtona. Stane se tak prvním demokratem zvoleným do Senátu za Texas za 38 let a zároveň prvním demokratem zvoleným napříč státem od roku 1994. Jeho vítězství představuje jedno z největších překvapení letošních voleb, neboť porazil republikánského kandidáta ve státě, kde Trump v roce 2024 zvítězil o téměř 14 procentních bodů.
Talarico je bývalý učitel a student teologie. Proslul jako obratný řečník, jenž svou křesťanskou víru spojuje s progresivní politikou a bojem za kvalitnější veřejné školství. V konzervativním Texasu oslovoval i republikány jazykem křesťanské víry a kritikou stranického rozdělování.
V Iowě zvítězil demokratický kandidát Josh Turek a Jižní Karolínu ovládla demokratka Annie Andrewsová.
Změna po letech nastane také v Severní Karolíně, kde zkraje volební noci uspěl demokrat Roy Cooper. Stane se prvním demokratem zvoleným do Senátu za tento stát od roku 2008. Trump v Severní Karolíně zvítězil třikrát za sebou.
Další senátory demokraté získali dle očekávání v Delaware, Illinois, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey či Rhode Islandu a obhájili i křeslo v Georgii. Republikáni v nečekaně těsném souboji uhájili Floridu.
Díky většině ve Sněmovně reprezentantů mohou demokraté od ledna, kdy se poprvé sejde nově zvolený Kongres, zahájit rozsáhlá vyšetřování namířená proti prezidentovi. Demokraté mají už delší dobu v hledáčku řadu témat: například podnikatelské aktivity Trumpovy rodiny, zásahy imigračních agentů při raziích proti migrantům nebo Trumpovy sporné renovační a stavební projekty v hlavním městě Washingtonu.