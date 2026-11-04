Může za to Trump, nebo „líní“ kandidáti? Republikáni hledají po výprasku viníka

Okamžitě poté, co se potvrdilo, o jak velkou porážku jde, republikáni začali ukazovat jeden na druhého. Aby ne, když demokraté uspěli i v několika tradičně republikánských státech. Senátní křesla v Texasu, Kansasu a Jižní Karolíně, kde demokraté naposledy vyhráli v letech 1988, 1932 a 1998, se stala jedním ze symbolů debaklu.
Část republikánů nyní otevřeně kritizuje Donalda Trumpa, jeho rozhodnutí i osobní styl. Jiní se snaží odpovědnost přenést na kandidáty a jejich kampaně. Zatím to ale vypadá, že nejde o jednotný odklon od hnutí MAGA. Spíše debaty o tom, jak má republikánská strana po této porážce pokračovat.
Podobně nejistá je i budoucnost viceprezidenta J. D. Vance. Otázkou zůstává, zda dokáže získat stejně loajální podporu voličů hnutí MAGA.