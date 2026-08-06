Člověk by skoro ty židovské lobbisty politoval. Investovali celkem 32 milionů dolarů, aby demokratické primárky v Michiganu nevyhrál Abdul El-Sayed.
V historii Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC), největší vlivové organizace zastupující v USA zájmy židovského státu, to byla rekordní investice do boje o jedno místo v Senátu.
A stejně to nevyšlo.
Poslední průzkumy ukazují, že s republikánským sokem těsně prohraje. Naopak jeho umírněná a pragmatická protikandidátka z primárek by nejspíš vyhrála.
Jednačtyřicetiletý syn imigrantů z Egypta stranickou nominaci do Senátu získal, i když jeho sokyně dostala na kampaň čtyřikrát víc a jako jeden muž ji podporovaly stranické špičky. Politologové se shodují, že demokratičtí voliči v desetimilionovém státě u Velkých jezer už mají hypertrofovaných nákladů na kampaně plné zuby.