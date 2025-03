Vnitřní diskuse o plánu se podle WP soustředí na sekci hranice v Novém Mexiku. V nárazníkové zóně by zde vzniklo rozsáhlé vojenské zařízení, což by umožnilo financovat Trumpovo potlačování migrace přes jižní hranici z obrovského rozpočtu ministerstva obrany, píše list s odvoláním na pět nejmenovaných amerických činitelů.

Zároveň by to znamenalo nové právní nebezpečí pro ty, kteří budou přistiženi při pokusu proklouznout do země z Mexika, včetně zrychlené deportace, uvedly zdroje deníku.

Vytvoření militarizované zóny by mohlo Trumpově administrativě umožnit obejít federální zákon, který zakazuje vojákům účastnit se většiny operací v oblasti vymáhání práva.

Zadržení migrantů vojáky v militarizované zóně by tak mohlo být vykládáno stejně jako zadržení lidí, kteří neoprávněně vnikli na vojenskou základnu. Vojáci by tyto migranty drželi pouze do jejich převzetí orgány činnými v trestním řízení.

Představitelé Pentagonu podle zdrojů požádali vojenské důstojníky, aby prověřili, zda by mohly nastat právní komplikace, kdyby američtí vojáci dočasně drželi lidi, kteří nelegálně překročili hranice.

Zadržování migrantů má nyní na starost Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) a Úřad pro imigraci a cla (ICE), které migranty mohou po jejich zadržení přemisťovat, včetně provádění deportací prostřednictvím letů americké armády.

Výzvy k militarizaci jižní hranice nejsou ničím novým, ale dosud se pohybovaly spíše v oblasti politické rétoriky než reality, píše list The Guardian. „Budeme střežit naše hranice pomocí naší armády. To je velký krok,“ prohlásil Trump během svého prvního funkčního období v roce 2018 při schůzce s tehdejším ministrem obrany Jimem Mattisem.

Současný ministr obrany Pete Hegseth nasazení armády u jižní hranice země vnímá jako misi zásadní pro národní bezpečnost, píše WP.

„Už jsme bránili jiná místa a jiné prostory. Budeme bránit tuto linii,“ prohlásil Hegseth v únoru během své první návštěvy jižní hranice ve funkci šéfa Pentagonu.