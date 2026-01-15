Americký prezident Donald Trump kritizuje Mexiko za to, že podle něj nepotírá dostatečně pašování drog, především fentanylu, do USA. Prezident také opakovaně prohlašuje, že v Mexiku nevládne Sheinbaumová a její vláda, ale drogové kartely. Některé už jeho administrativa označila za teroristické organizace.
Trump minulý týden řekl, že Spojené státy zahájí na mexickém území údery kvůli drogovým kartelům, které produkují fentanyl a pašují ho do Spojených států.
S návrhem na americké zapojení do protidrogových operací na mexické půdě podle zdrojů NYT Trumpova administrativa přišla už začátkem loňského roku, ale pak od něj na nějaký čas ustoupila. Žádost však obnovila poté, co americké síly 3. ledna zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, kterého americké úřady viní z narkoterorismu.
Spojené státy podle zdrojů NYT nyní chtějí, aby příslušníci amerických speciálních sil nebo Ústřední zpravodajské služby (CIA) mohli doprovázet mexické vojáky při raziích zaměřených na fentanylové laboratoře. Podobné společné operace by představovaly výrazné rozšíření americké role v Mexiku a zároveň krok, který mexická vláda důrazně odmítá, připomíná NYT.
Sheinbaumová opakovaně potvrdila, že Mexiko bude s USA v boji proti kartelům spolupracovat, ale zdůraznila, že její vláda odmítá americký návrh na vyslání amerických vojáků. Prezident Trump „obecně trvá na účasti amerických ozbrojených sil,“ řekla Scheinbaumová na tiskové konferenci krátce po pondělním telefonátu s Trumpem. „Vždy říkáme, že to není nutné,“ řekla s tím, že americký prezident naslouchal a vyjádřil svůj názor.
„Dohodli jsme se, že budeme pokračovat ve spolupráci,“ dodala. Trump nicméně minulý týden stanici Fox News řekl, že je třeba zintenzivnit potírání kartelů přímo v Mexiku.
Namísto společných operací nabídli mexičtí představitelé tento měsíc protinávrhy, včetně posílení sdílení zpravodajských informací a větší role Spojených států přímo v operačních velitelstvích, uvedl informovaný zdroj. Podle amerických činitelů už američtí poradci působí na mexických vojenských velitelských stanovištích, kde sdílejí zpravodajské informace, aby pomohli mexickým silám v protidrogových operacích.
Američtí představitelé by však podle zdrojů NYT chtěli, aby armáda nebo CIA prováděly útoky drony na podezřelé drogové laboratoře, což by představovalo narušení mexické suverenity a výrazně by oslabilo tamní vládu. Podle amerických činitelů je však velmi obtížné laboratoře na výrobu fentanylu odhalit a zničit a Washington stále vyvíjí nástroje k vysledování této drogy během její výroby.
Tyto laboratoře vypouštějí méně chemických stop než laboratoře na výrobu metamfetaminu, které lze detekovat pomocí dronů. Laboratoře na výrobu metamfetaminu a kokainu zároveň vyžadují mnohem větší prostory, takže se dají snáz najít.
Za minulé americké vlády prezidenta Joea Bidena začala CIA provádět tajné lety dronů nad Mexikem s cílem identifikovat právě možné výrobny fentanylu. Tato operace se od Trumpova nástupu do úřadu dále rozšířila. Získané zpravodajské informace jsou v současnosti předávány mexickým vojenským jednotkám, z nichž mnohé prošly výcvikem amerických speciálních sil. Mexické jednotky následně plánují a provádějí razie zaměřené na likvidaci těchto laboratoří.
Podle lidí obeznámených s jednáními, včetně amerických představitelů, by se podle nového návrhu Washingtonu americké síly těchto operací účastnily, přičemž vedení mise, velení i klíčová rozhodnutí by zůstala v rukou Mexičanů. Americké jednotky by měly podpůrnou roli a poskytovaly zpravodajské informace a odborné poradenství mexickým jednotkám v první linii.