Američané zesilují tlak na Mexiko. Chtějí bojovat s kartely přímo na jeho území

  13:01
Spojené státy zintenzivňují tlak na Mexiko ve snaze získat povolení ke společným vojenským zásahům proti fentanylovým laboratořím na mexickém území. S odkazem na americké činitele to napsal deník The New York Times (NYT). Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová přitom už dřív možnost, že by USA v Mexiku prováděly operace namířené proti drogovým kartelům, vyloučila.
Americký prezident Donald Trump a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová se...

Americký prezident Donald Trump a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová se účastní losování skupinové fáze mistrovství světa ve fotbale. (5. prosince 2025)

Mexická armáda při protidrogové operaci ve městě Apatzingán ve státě Michoacán...
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (3. listopadu 2025)
Mexické bezpečnostní složky na místě násilného úmrtí ve státě Sinaloa (13....
Mexická armáda při protidrogové operaci ve městě Apatzingán ve státě Michoacán...
Americký prezident Donald Trump kritizuje Mexiko za to, že podle něj nepotírá dostatečně pašování drog, především fentanylu, do USA. Prezident také opakovaně prohlašuje, že v Mexiku nevládne Sheinbaumová a její vláda, ale drogové kartely. Některé už jeho administrativa označila za teroristické organizace.

Trump minulý týden řekl, že Spojené státy zahájí na mexickém území údery kvůli drogovým kartelům, které produkují fentanyl a pašují ho do Spojených států.

S návrhem na americké zapojení do protidrogových operací na mexické půdě podle zdrojů NYT Trumpova administrativa přišla už začátkem loňského roku, ale pak od něj na nějaký čas ustoupila. Žádost však obnovila poté, co americké síly 3. ledna zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, kterého americké úřady viní z narkoterorismu.

Mexiko předalo do USA pašeráky drog včetně narkobaronů z kartelu Los Zetas

Spojené státy podle zdrojů NYT nyní chtějí, aby příslušníci amerických speciálních sil nebo Ústřední zpravodajské služby (CIA) mohli doprovázet mexické vojáky při raziích zaměřených na fentanylové laboratoře. Podobné společné operace by představovaly výrazné rozšíření americké role v Mexiku a zároveň krok, který mexická vláda důrazně odmítá, připomíná NYT.

Sheinbaumová opakovaně potvrdila, že Mexiko bude s USA v boji proti kartelům spolupracovat, ale zdůraznila, že její vláda odmítá americký návrh na vyslání amerických vojáků. Prezident Trump „obecně trvá na účasti amerických ozbrojených sil,“ řekla Scheinbaumová na tiskové konferenci krátce po pondělním telefonátu s Trumpem. „Vždy říkáme, že to není nutné,“ řekla s tím, že americký prezident naslouchal a vyjádřil svůj názor.

„Dohodli jsme se, že budeme pokračovat ve spolupráci,“ dodala. Trump nicméně minulý týden stanici Fox News řekl, že je třeba zintenzivnit potírání kartelů přímo v Mexiku.

Přeli se o migraci či clech, spojil je fotbal. Trump se sešel s vůdci Mexika a Kanady

Namísto společných operací nabídli mexičtí představitelé tento měsíc protinávrhy, včetně posílení sdílení zpravodajských informací a větší role Spojených států přímo v operačních velitelstvích, uvedl informovaný zdroj. Podle amerických činitelů už američtí poradci působí na mexických vojenských velitelských stanovištích, kde sdílejí zpravodajské informace, aby pomohli mexickým silám v protidrogových operacích.

Američtí představitelé by však podle zdrojů NYT chtěli, aby armáda nebo CIA prováděly útoky drony na podezřelé drogové laboratoře, což by představovalo narušení mexické suverenity a výrazně by oslabilo tamní vládu. Podle amerických činitelů je však velmi obtížné laboratoře na výrobu fentanylu odhalit a zničit a Washington stále vyvíjí nástroje k vysledování této drogy během její výroby.

Tyto laboratoře vypouštějí méně chemických stop než laboratoře na výrobu metamfetaminu, které lze detekovat pomocí dronů. Laboratoře na výrobu metamfetaminu a kokainu zároveň vyžadují mnohem větší prostory, takže se dají snáz najít.

Fentanyl je zbraň hromadného ničení. Trump přitvrzuje v protidrogovém tažení

Za minulé americké vlády prezidenta Joea Bidena začala CIA provádět tajné lety dronů nad Mexikem s cílem identifikovat právě možné výrobny fentanylu. Tato operace se od Trumpova nástupu do úřadu dále rozšířila. Získané zpravodajské informace jsou v současnosti předávány mexickým vojenským jednotkám, z nichž mnohé prošly výcvikem amerických speciálních sil. Mexické jednotky následně plánují a provádějí razie zaměřené na likvidaci těchto laboratoří.

Podle lidí obeznámených s jednáními, včetně amerických představitelů, by se podle nového návrhu Washingtonu americké síly těchto operací účastnily, přičemž vedení mise, velení i klíčová rozhodnutí by zůstala v rukou Mexičanů. Americké jednotky by měly podpůrnou roli a poskytovaly zpravodajské informace a odborné poradenství mexickým jednotkám v první linii.

