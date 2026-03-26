První dámy a humanoid. Trumpová hostila summit o technologiích ve vzdělávání

  10:43
Americká první dáma Melania Trumpová uspořádala ve středu v Bílém domě setkání o budoucnosti technologií ve vzdělávání. Akce se zúčastnili partnerky světových lídrů i zástupci technologických firem. K hostům promluvil humanoidní robot.
První dáma Francie Brigitte Macronová s první dámou USA Melanií Trumpovou v Bílém domě ve Washingtonu (25. března 2026) | foto: Kylie CooperReuters

Trumpová a robot spolu nakráčeli do sálu po červeném koberci. Zatímco první dáma se zastavila u stolu, robot ho obešel a zaujal pozici uprostřed místnosti. „Děkuji, že jste mě pozvali do Bílého domu,“ řekl humanoid, který se přítomným představil jako Figure 03.

„Vážím si toho, že se mohu podílet na tomto historickém kroku, který má dětem otevřít cestu k technologiím a vzdělání,“ dodal. Robot přivítal hosty v jedenácti jazycích, na rozloučenou zamával a poté odešel.

Trumpová podle agentury AP zdůraznila, že umělá inteligence může dětem zpřístupnit a přiblížit znalosti „nashromážděné po staletí lidské historie“.

Vyzvala jednotlivé země, aby spolupracovaly mezi sebou i se soukromým sektorem a „zpřístupnily technologie těm, kteří je potřebují“, zároveň ale prosazovala i zákony, které ochrání děti před riziky spojenými s AI.

„Budoucnost AI má lidskou podobu, ponese lidské rysy. Spojte síly s další zemí. Vytvořte pracovní skupinu a staňte se hybnou silou objevování,“ pronesla Trumpová k hostům, mezi kterými byla první dáma Francie Brigitte Macronová nebo ukrajinská první dáma Olena Zelenská.

Trumpová vyzvala publikum, aby si představilo hypotetického humanoidního učitele jménem Platón, inspirovaného řeckým filozofem. „Klasické vzdělání máte nyní na dosah okamžitě. Literatura, věda, umění, filozofie, matematika i historie. Veškeré poznání lidstva máte k dispozici z pohodlí domova,“ konstatovala americká první dáma.

Robota vyrobila americká společnost Figure AI. Model Figure 03 podle ní slouží zejména k domácímu použití a má lidem pomáhat s domácími pracemi, jako je praní prádla, úklid a mytí nádobí. Ředitel firmy Brett Adcock na sociálních sítích uvedl, že je „hrdý na to, že se robot zapsal do historie jako první humanoidní robot v Bílém domě“.

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

