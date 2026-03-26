Trumpová a robot spolu nakráčeli do sálu po červeném koberci. Zatímco první dáma se zastavila u stolu, robot ho obešel a zaujal pozici uprostřed místnosti. „Děkuji, že jste mě pozvali do Bílého domu,“ řekl humanoid, který se přítomným představil jako Figure 03.
„Vážím si toho, že se mohu podílet na tomto historickém kroku, který má dětem otevřít cestu k technologiím a vzdělání,“ dodal. Robot přivítal hosty v jedenácti jazycích, na rozloučenou zamával a poté odešel.
|
Trumpová podle agentury AP zdůraznila, že umělá inteligence může dětem zpřístupnit a přiblížit znalosti „nashromážděné po staletí lidské historie“.
Vyzvala jednotlivé země, aby spolupracovaly mezi sebou i se soukromým sektorem a „zpřístupnily technologie těm, kteří je potřebují“, zároveň ale prosazovala i zákony, které ochrání děti před riziky spojenými s AI.
|
„Budoucnost AI má lidskou podobu, ponese lidské rysy. Spojte síly s další zemí. Vytvořte pracovní skupinu a staňte se hybnou silou objevování,“ pronesla Trumpová k hostům, mezi kterými byla první dáma Francie Brigitte Macronová nebo ukrajinská první dáma Olena Zelenská.
Trumpová vyzvala publikum, aby si představilo hypotetického humanoidního učitele jménem Platón, inspirovaného řeckým filozofem. „Klasické vzdělání máte nyní na dosah okamžitě. Literatura, věda, umění, filozofie, matematika i historie. Veškeré poznání lidstva máte k dispozici z pohodlí domova,“ konstatovala americká první dáma.
|
Robota vyrobila americká společnost Figure AI. Model Figure 03 podle ní slouží zejména k domácímu použití a má lidem pomáhat s domácími pracemi, jako je praní prádla, úklid a mytí nádobí. Ředitel firmy Brett Adcock na sociálních sítích uvedl, že je „hrdý na to, že se robot zapsal do historie jako první humanoidní robot v Bílém domě“.