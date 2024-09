Nedělejte z manžela hrozbu pro demokracii. Země ho potřebuje, vzkazuje Trumpová

„Podporuji ho. Vím, jak zapálený je pro to, udělat Ameriku znovu skvělou,“ chválí Trumpová svého chotě ve vzácném rozhovoru. Obvykle se pozornosti médií spíš straní a rozhovor nikomu nedala víc než dva roky. V republikánské televizi Fox News se však otevřela.

Popisuje třeba chvíle, kdy se jejího manžela pokusili zabít. První pokus o atentát se seběhl v pensylvánském Butleru během Trumpova mítinku. Exprezident z něj vyšel se zraněným uchem. „Sledovala jsem to v televizi s asi tříminutovým zpožděním. Ale v tu chvíli jsme ještě nevěděli, co se stalo. Když ho vidíte ležet na zemi, nevíte, co se doopravdy odehrálo,“ vypráví.

Nejdřív volala Trumpovi, poté americké Tajné službě. „Ale ta nebyla dostupná, protože byla s ním. Pak mi zavolali a řekli, že je v pořádku,“ vzpomíná. Když se jí moderátorka zeptá, jak atentát prožíval syn Trumpových Barron, naznačí, že „to bylo skutečně velmi těžké“. „Byl venku a sportoval. Přiřítil se domů...“

Melania, jež je Trumpovou zatím poslední manželkou, na veřejnosti svému muži náklonnost příliš nevyjadřuje, což vedlo nejen k její image ledové královny, ale i ke spekulacím, že jejich vztah už dávno skončil. I vzhledem k milostným aférám exprezidenta, které dosud vypluly na povrch. V rozhovoru je však někdejší první dáma nezvykle vřelá.

Dva měsíce po incidentu z Butleru unikl republikánský kandidát na prezidenta dalšímu pokusu o atentát. Tentokrát střelba zněla v areálu jeho golfového klubu na Floridě. „Byla jsem v New Yorku a viděla to v televizi. Hned jsem mu volala, ale byl v pořádku, protože Tajná služba byla skvělá. Muži, kteří byli s ním, byli fantastičtí,“ chválí Trumpová a dodává svůj pohled na situaci.

„Oba ty případy jsou zázrak. Když o tom popřemýšlíte... Tehdy 13. července chybělo takhle málo a už s námi nemusel být,“ ukazuje, jak těsně jejího muže minula kulka, již vypálil dvacetiletý Thomas Matthew Crooks. Moderátorka zmíní, že Trump právě otočil hlavu na čtecí zařízení, na které se obvykle příliš neobrací. To ho podle ní nejspíš zachránilo.

„Myslím si, že na něj něco dohlíželo. Jako by to znamenalo, že ho tato země ještě potřebuje,“ podotkla Trumpová. Druhý den po atentátu v Butleru vydala vlastní prohlášení, v němž označila pachatele za bestii a vyzvala Američany, aby se sjednotili. „Všichni si přejeme svět, kde je na prvním místě úcta, rodina a láska. Tento svět můžeme znovu vybudovat,“ uvedla.

„Miluje svou rodinu i zemi“

Svůj dopis zmínila i během rozhovoru a zkritizovala americké novináře. „Je zajímavé, jak potichu najednou všichni jsou. Mainstreamová média o 13. červenci reportovala pár dní a pak ztichla. Mám plno otázek. Co se děje? Toto není normální,“ pronesla. Stanice CNN připomíná, že Trumpová nedávno zpochybňovala zabezpečení mítinku v Pensylvánii ve vlastním videu a vyzývala, aby se „odhalila pravda“.

„Je opravdu tak šokující, že toto ohavné násilí mířilo proti mému manželovi? Obzvlášť když slyšíme, co říkají lídři opoziční strany a mainstreamová média? Označují ho za hrozbu pro demokracii, nadávají mu. Jen tu toxickou atmosféru přiživují a dávají moc lidem, kteří mu chtějí ublížit. Toto musí přestat. Země se musí sjednotit. Vybízím každého, aby si znovu přečetl dopis, který jsem napsala 14. července. Protože takto to nemůže pokračovat dál,“ zdůrazňuje Trumpová.

O jejím manželovi by prý Američané měli vědět, že je „rodinně založený muž“. „Miluje svou rodinu, miluje svou zemi,“ tvrdí. Podle ní chce udělat z Ameriky bezpečné místo, kde se všem daří a kde je „americký sen znovu možný“.

Opřela se také do Trumpovy rivalky Kamaly Harrisové, která ve vládě prezidenta Joea Bidena zastává pozici viceprezidentky. „Čísla mluví sama za sebe. Lidé trpí, nemohou koupit základní nezbytnosti pro své rodiny. Ve světě se vedou války. Vojáci umírají. Umírali za této administrativy kvůli slabému vedení. Hranice je otevřená a nebezpečná, dostává se sem hodně fentanylu a zabíjí naši mládež,“ řekla.

„Velmi těžko se na to dívá. A ani ekonomika není právě skvělá, inflace je vysoká. Když porovnáte čtyři roky pod vedením této vlády a čtyři roky s mým manželem coby vrchním velitelem, tak on vedl zemi prostřednictvím míru k síle. Hranice byla tehdy bezpečnější než kdy dřív, nevedli jsme žádnou válku, lidem se dařilo, měli práci, dokázali zajistit své rodiny. Myslím si, že se Američané musejí rozhodnout, co skutečně chtějí,“ vzkázala divákům.

S Trumpem se prý lidé sice možná dočkají nějakých „ostrých tweetů“, ale jinak bude všechno skvělé. „Pátého listopadu bude mít americký lid vše ve svých rukou,“ dodala.

Zmínila i moment, kdy jí soukromí narušila FBI při razii v Mar-a-Lago z léta 2022. Federální vyšetřovatelé tehdy v sídle Trumpových hledali utajené dokumenty, které si Trump po odchodu z Bílého domu nechal. Prohledali „ložnice, skříně, kanceláře osobní věci i pokoj syna Barrona“, jak poznamenala moderátorka, jež s bývalou první dámou rozmlouvala.

„Naštvalo mě to. Jak samotné vniknutí do soukromí, tak ten způsob provedení mě opravdu překvapil,“ odpověděla Trumpová. Ve své nové knize Melania, která vyjde příští měsíc, prý o sobě chce říct věci, které ještě nezazněly, a naopak poopravit informace, jež se o ní dlouhodobě šíří. Její tým knihu líčí jako „silný a inspirativní příběh ženy, která si razí vlastní cestu, překonává nepřízeň osudu a definuje svou osobní dokonalost“.