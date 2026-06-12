Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Červeně zářící koule. USA zveřejnily další dokumenty týkající se UFO

Autor: ,
  19:18
Americké ministerstvo obrany zveřejnilo další část dosud utajovaných složek o pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO), obsahující mimo jiné svědectví o červeně zářících koulích spatřených na severovýchodě Spojených států. V celkem třetí sadě zveřejněné vládou prezidenta Donalda Trumpa od května je 72 složek z archivu Ústřední zpravodajské služby (CIA), Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a samotného Pentagonu.
Oblast 51, Nevada

Oblast 51, Nevada | foto: Reuters

Oblast 51, Nevada
Oblast 51, Nevada
Oblast 51, Nevada
Oblast 51, Nevada
29 fotografií

Mezi nově zveřejněnými soubory jsou videa, výpovědi svědků či grafická zpodobnění jevů. Několik z nich popisuje zářící kulovité objekty v podobné lokalitě na severovýchodě země. Na jednom ze záznamů z archivu FBI popisuje dvojice lidí, jak na zahradě svého domu spatřila neznámé prudce oslňující světlo.

Jeden ze svědků popsal červené světlo jako „zářící a krásné“. Červeně svítící koule o průměru asi metr měla v centru „bílé plazmové slunce“ o velikosti basketbalového míče.

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Trump v únoru pověřil ministra obrany Petea Hegsetha a další úřady přípravou odtajnění dokumentů týkajících se „mimozemského života a mimozemšťanů“. Učinil tak krátce poté, co bývalý prezident Barack Obama v podcastu prohlásil, že mimozemský život existuje. Své vyjádření Obama později upřesnil tak, že podle něj jsou „šance, že někde existuje život, vysoké“. Zároveň ale dodal, že během působení v Bílém domě žádné důkazy o kontaktu mimozemšťanů s lidmi neviděl.

V prvních dvou květnových vlnách ministerstvo obrany zveřejnilo přes 220 souborů, mezi kterými byly například snímek neidentifikovaného jevu pořízený z povrchu Měsíce během mise Apollo 12 v roce 1969 či přepis komunikace posádky mise Apollo 17, jejíž členové v roce 1972 popsali neidentifikované objekty pozorované z Měsíce.

8. května 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...

Češky se koupaly nahé v chráněné části Tater. Hrozí jim vysoká pokuta

Popradské pleso v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách

Navzdory přísnému zákazu se dvojice českých turistek rozhodla „na Evu“ otužit v jednom z chráněných jezírek ve slovenských Tatrách. Jejich čin však zachytila kamera a oběma může hrozit pokuta v...

Uvažovali jsme, zda Zemi vzdálenou vůbec dávat na album, vzpomíná Michal Pavlíček

Premium
Kytarový mág a legenda české hudební scény MICHAL PAVLÍČEK letos v...

Kytarový mág a legenda české hudební scény Michal Pavlíček letos v únoru oslavil sedmdesátiny. „Vedle rodiny mě stále nabíjí mazlení a meditace s kytarou, když se doma ponořím do tónů a ty mi otevřou...

12. června 2026

Šéf cizinecké policie tancoval na večírku před kolegy v nikábu, Vondrášek se bavil

Premium
Soukromý policejní večírek s maskami. Zúčastnil se i policejní prezident Martin...

Alkohol i tanec. Na sociálních sítích se objevilo video z večírku, kterého se zúčastnily špičky českých policistů. Kromě policejního prezidenta Martina Vondráška video zachycuje i bývalého šéfa...

12. června 2026

Vily, Ferrari a Rolex. Zaměstnanci SpaceX sní o životě po vstupu firmy na burzu

Loď SpaceX Starship se vydává na cestu k odpalovací rampě před svým desátým...

Očekávaný vstup společnosti SpaceX na burzu by mohl vytvořit tisíce nových dolarových milionářů i několik miliardářů. Přestože zaměstnanci nebudou mít možnost své akcie okamžitě prodat, mnozí už nyní...

12. června 2026

EU se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko, začnou v pondělí

ilustrační snímek

Velvyslanci všech sedmadvaceti zemí EU se podle předsedy Evropské rady Antónia Costy shodli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Začít mají v pondělí.

12. června 2026  19:58

Papež Lev XIV. uvázl na několik hodin na Kanárech. Odlet zdržela závada na letadle

Papež Lev XIV. opouští letadlo, kterým se měl vrátit do Říma (11. června 2026)

Papež Lev XIV. musel v pátek odpoledne o několik hodin odložit let z Kanárských ostrovů do Říma kvůli technické závadě na letadle. Stalo se tak na závěr jeho téměř týdenní návštěvy Španělska, kterou...

12. června 2026  19:41

Uzavření dohody nikdy nebylo blíž, ale dojednaná ještě není, tvrdí Írán

Plavidla proplouvají Hormuzským průlivem u íránského přístavu Bandar Abbás. (8....

Zprávy médií o možném podpisu americko-íránské dohody v neděli v Ženevě jsou nepravdivé, píší íránský portál Núr News a agentura Fars s odkazem na zdroj blízký íránskému vyjednávacímu týmu. Ministr...

12. června 2026  19:25

Červeně zářící koule. USA zveřejnily další dokumenty týkající se UFO

Do nevadské pouště se začali sjíždět lidé, kteří chtějí proniknout do přísně...

Americké ministerstvo obrany zveřejnilo další část dosud utajovaných složek o pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO), obsahující mimo jiné svědectví o červeně zářících koulích...

12. června 2026  19:18

Brusel zakáže sdílené elektrokoloběžky. Reaguje na nárůst nehod

Přes aplikaci Bolt si lze zapůjčit i elektrokoloběžky.

Brusel zakáže od roku 2027 sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto...

12. června 2026  19:03

Část linky metra C dvě hodiny nejezdila, na Florenci spadl muž do kolejiště

U stanice pražského metra Florenc stáli hasiči, zatímco byla linka C v tomto...

Pád muže do kolejiště ve stanici Florenc v pátek odpoledne zastavil provoz metra linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. O nehodě informoval web dopravce a potvrdil ji také...

12. června 2026  16:47,  aktualizováno  18:54

Na Kubu dorazila loď s humanitární pomocí. Ostrov svírá ropné embargo USA

Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další...

Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další humanitární pomoci. Ostrov od zavedení amerického ropného embarga letos v lednu čelí zhoršující se hospodářské a...

12. června 2026  18:44

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Delší než první světová. Kreml zjišťuje, jak je obrovská ruská říše zranitelná

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Ruská brutální válka proti Ukrajině trvá už 1 570 dní a svou délkou tak už překonala první světovou válku z počátku minulého století (1 567 dní). Rusko krvácí a zesilující ukrajinské údery do hloubky...

12. června 2026  18:36

Vítejte doma, hlásil Tusk. Poláci ukázali světu nové stíhačky F-35

Přílet prvních letounů F-35 Husarz na polskou základnu Lask

Polsko veřejnosti ukázalo nové stíhačky F-35 A, které koupilo od Spojených států amerických. Letouny, které Poláci pojmenovali Husarz (česky Husar), letěly podél řeky Visly přes několik měst včetně...

12. června 2026  18:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.