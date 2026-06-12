Mezi nově zveřejněnými soubory jsou videa, výpovědi svědků či grafická zpodobnění jevů. Několik z nich popisuje zářící kulovité objekty v podobné lokalitě na severovýchodě země. Na jednom ze záznamů z archivu FBI popisuje dvojice lidí, jak na zahradě svého domu spatřila neznámé prudce oslňující světlo.
Jeden ze svědků popsal červené světlo jako „zářící a krásné“. Červeně svítící koule o průměru asi metr měla v centru „bílé plazmové slunce“ o velikosti basketbalového míče.
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Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby
Trump v únoru pověřil ministra obrany Petea Hegsetha a další úřady přípravou odtajnění dokumentů týkajících se „mimozemského života a mimozemšťanů“. Učinil tak krátce poté, co bývalý prezident Barack Obama v podcastu prohlásil, že mimozemský život existuje. Své vyjádření Obama později upřesnil tak, že podle něj jsou „šance, že někde existuje život, vysoké“. Zároveň ale dodal, že během působení v Bílém domě žádné důkazy o kontaktu mimozemšťanů s lidmi neviděl.
V prvních dvou květnových vlnách ministerstvo obrany zveřejnilo přes 220 souborů, mezi kterými byly například snímek neidentifikovaného jevu pořízený z povrchu Měsíce během mise Apollo 12 v roce 1969 či přepis komunikace posádky mise Apollo 17, jejíž členové v roce 1972 popsali neidentifikované objekty pozorované z Měsíce.
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8. května 2026