Nikdy to nezmizí. Jak se američtí přeživší vyrovnávají s masovými střelbami

Smrtící střelba v Las Vegas v roce 2017 vedla k 60 úmrtím. Stovky lidí utrpělo zraněni. Vzpomínky na nejhorší řádění masového útočníka v USA je pro přeživší stále bolestné. „To nikdy nezmizí. Myslím, že se to může postupně rozplynout, ale nikdy to nezmizí,“ řekl portálu NPR jeden z přeživších Chris Madsen. „Je to něco, co bohužel navždy zůstane mou součástí.“

K vyrovnání se jizvami, které na něm hrůzný zážitek ponechal, Madsenovi pomohli další přeživší, s nimiž navázal přátelské vztahy a které pravidelně navštěvuje při výročí události. „Chystáme se za nimi, obejmeme je a uděláme si s nimi radostné fotky, a to jsou všechno skvělé věci. Takže to můžete tak trochu brát jako: ‚hele, díky tomuhle jsme poznali pár skvělých celoživotních vztahů‘.“

Podobně se i vyjadřuje i barmanka Heather Goozeová. S ostatními přeživšími či jejich rodinnými příslušníky utvořila to, co nazývá „rodinou“. „Jsou to úžasní lidé, které jsem potkala. Například žena kterou jsem předtím neznala, je teď jedna z mých nejbližších kamarádek, vídám se s ní pořád,“ uvedla. „Upřímně řečeno nevím, jestli by spousta z nás přežila posledních pět let, kdyby nebylo rodiny, kterou jsme vytvořili v důsledku tragédie, která se stala.“

Změněný život

Emma Neesová, kterou zasáhl útočník při masakru na škole základní škole Sandy Hook v roce 2012, byla vlivem hrozivých okolností nucena rychleji dospět a stát se silným člověkem. Podle ní ale v mnohém to bylo jen navenek. „Ukrývala jsem ale své emoce, abych se zdála být touto silnou osobou, ale stále dodnes je pro mě těžké být ve velkém davu a slyšet hlasité zvuky,“ uvádí.

Pro Ashtin Gamblinovou bylo i půl roku po tragédii v nočním klubu Club Q v Colorado Springs těžké vůbec vyjít ze svého bytu. „Necítím se bezpečně, ani když jdu do obchodu s potravinami. Necítím se bezpečně na veřejnosti. Vůbec nevím, co si v současné době počnu se svým životem,“ řekla agentuře AP.

Tia Christensová zaznamenala, že po vraždění v Vegas se u ní změnila osobnost. Stala vznětlivější, jízlivější a rychleji začala odsuzovat ostatní. Taktéž začala mnohem více utrácet, například za dovoz jídel, aby nemusela opouštět svůj domov. „Finanční stránka věci je zdrcující, naprosto zdrcující,“ řekla. „Nevím, kolik let bude trvat, než to splatím.“

„Před touto tragédií jsem měl zcela jistě radostnější život. Nyní trpím extrémní posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Nikomu nevěřím,“ říká jiný bývalý žák školy v Sandy Hook Alex Dworet „Škola je ten druh místa, kde se cítíte bezpečně. Ale pak se tohle stane a vy přestanete věřit lidem: měli jste pocit bezpečí, a přesto k tomu došlo.“

Vznik stresových poruch

Podle výzkumů se u většiny těch, kteří byli přítomni masovému vraždění, projevuje odolnost vůči hrůznému zážitku. U části z nich se ale rozvinou dlouhotrvající psychické potíže. Národní centrum pro posttraumatickou stresovou poruchu odhaduje, že u 28 procent lidí, kteří byli svědky masové střelby, se vyvine PTSD a u přibližně třetiny akutní stresová porucha.

Podle studie doktorky Lynsey Mironové, která zkoumala střelbu v univerzitním kampusu Northern Illinois University v roce 2008, se u většiny svědků a přeživších se objevily nanejvýš krátkodobé stresové reakce, 12 procent jich ale hlásilo přetrvávající PTSD. Toto číslo bylo větší než u těch, kdo zažili jiné typy traumat, například přírodní katastrofy.

„Masové střelby z definice častěji vyvolávají potíže s přesvědčením, které má většina z nás. Například že žijeme ve spravedlivém světě a že když se budeme správně rozhodovat, budeme v bezpečí,“ vysvětluje další změny u přeživších doktorka Laura Wilsonová, spoluautorka a editorka knihy „The Wiley Handbook of the Psychology of Mass Shootings“ a odborná asistentka psychologie na University of Mary Washington ve Fredericksburgu ve Virginii.

Masové střelby těžce dopadají i na příbuzné obětí. Leah Sundheimová, jejíž matka podlehla řádění střelce ve Vegas, nedokáže od doby, kdy obdržela zprávu o její smrti, opustit svou rodinu. „Rozbíjí to pocit bezpečí, který na světě máte.“