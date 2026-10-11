Tráva ano, s cigaretou musíte pryč. Jak to funguje v americkém marihuanovém „ráji“

V centru Los Angeles vás všudypřítomný nasládlý odér marihuany provází na každém kroku. Lidé si ji bez ostychu dopřávají na ulicích uprostřed rušného dne. V pestrobarevných obchodech ji pořídíte tak jednoduše jako ranní kávu ve Starbucks.
„Trávu si zde klidně zapalte, s cigaretou musíte až za roh budovy terminálu,“ dokresluje přístup k omamné látce ochranka před letištěm v Los Angeles.
Od severu na jih najdete nelegální pěstírny. Kradou vodu, ničí komunity, řídí je mezinárodní kartely – a policie s tím nic nedělá.