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Tráva ano, s cigaretou musíte pryč. Jak to funguje v americkém marihuanovém „ráji“

Tomáš Ratner

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Muž kouřící marihuanu před radnicí v Los Angeles (9. října 2026) | foto: ČTK

Od našeho zpravodaje v USA - „Ze dne na den nám odstřihnou platební terminály, raději bereme jen hotovost,“ vysvětluje pro iDNES Premium manažerka prodejny v coloradském Boulderu. Americký konopný ráj totiž zdaleka nefunguje tak hladce, jak se při pohledu na uvolněnou Kalifornii zdá. Za oblaky dýmu je to stále šedý byznys, ve kterém poctiví prodejci válčí s federální byrokracií a nelegálními kartely.

V centru Los Angeles vás všudypřítomný nasládlý odér marihuany provází na každém kroku. Lidé si ji bez ostychu dopřávají na ulicích uprostřed rušného dne. V pestrobarevných obchodech ji pořídíte tak jednoduše jako ranní kávu ve Starbucks.

„Trávu si zde klidně zapalte, s cigaretou musíte až za roh budovy terminálu,“ dokresluje přístup k omamné látce ochranka před letištěm v Los Angeles.

Od severu na jih najdete nelegální pěstírny. Kradou vodu, ničí komunity, řídí je mezinárodní kartely – a policie s tím nic nedělá.

Steve Hiltonrepublikánský kandidát na guvernéra Kalifornie

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